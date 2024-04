Huawei Watch GT 3 Pro, il prezzo è crollato: offerta shock

Lo smartwatch di Huawei è in offerta con uno sconto del 30% e risparmi più di 100 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In un mercato sempre più affollato di dispositivi, emergere è diventato più complicato. E questo assunto vale per ogni categoria di prodotto, dagli smartphone fino ai computer e agli smart TV. A maggior ragione vale per gli smartwatch, device sempre più richiesti e per i quali trovare delle funzionalità che possano fare la differenza è ancora più complicato. Per questo motivo quando si trova un orologio unico come il Huawei Watch GT 3 Pro in offerta al minimo storico non bisogna farsi scappare l’opportunità di acquistarlo subito. Infatti, da oggi lo smartwatch è disponibile con uno sconto eccezionale del 30% che fa risparmiare più di 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

In cosa differisce lo smartwatch Huawei dai principali competitor? In primis per i materiali utilizzati e per il design. L’orologio è super resistente e lo puoi utilizzare anche per le attività sportive più avventurose, come ad esempio le immersioni o le escursioni in montagna o in mezzo al bosco. Lo stile ricorda molto quello degli orologi analogici e hai anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces. Uno smartwatch che non ha nulla da invidiare a wearable molto più costosi e che oggi trovi a un super prezzo: non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con un prezzo così, il Huawei Watch GT 3 Pro si candida immediatamente a essere uno degli smartwatch con il miglior rapporto qualità-prezzo di questa settimana. L’orologio di Huawei è in offerta con uno sconto del 30% e il prezzo scende a 258,76 euro e risparmi più di 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta anche del minimo storico e puoi dilazionare il prezzo in 5 rate da 51,76 euro a tasso zero grazie al servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare solo ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni di Amazon.

Huawei Watch GT 3 Pro

Huawei Watch GT 3 Pro: funzionalità e caratteristiche

Per ottenere il badge "Scelta Amazon" bisogna rispettare precisi requisiti di qualità e il Huawei Watch GT 3 Pro li ha tutti. E il merito è dell’azienda cinese che ha scelto per il suo smartwatch le migliori componenti sul mercato. A partire dai materiali. Il corpo è in titanio, mentre il quadrante è rivestito di un vetro zaffiro che lo rende super resistente e protegge lo schermo touch. Perfetto per la vita di tutti i giorni e per le avventure outdoor. Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra i tanti quadranti messi a disposizione da Huawei.

Passando alle funzionalità, il Huawei Watch GT 3 Pro soddisfa ogni tua richiesta. Per gli amanti dello sport, ci sono più di 100 modalità sportive, tra cui alcune di livello professionale. Ad esempio, se sei un appassionato delle immersioni, hai un set completo di funzioni che raccolgono tutti i dati più importanti per poterli analizzare e capire come migliorare. Lo stesso vale se hai la passione per il golf: l’orologio fornisce utili consigli su come migliorare il tuo swing. Non mancano le attività sportive "classiche", dalla corsa al ciclismo.

Sotto la scocca sono presenti anche i sensori che ti aiutano a monitorare costantemente il tuo stato di salute. Frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue vengono controllati in tempo reale e vieni avvisato con una notifica se viene rilevato qualche dato anomalo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno e dello stress, con dei report che ti suggeriscono cosa fare nel caso in cui sei troppo stanco o riposi male.

La batteria ha una durata di circa 14 giorni, ma può variare in base all’utilizzo che ne fai. Collegando l’orologio allo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate in entrata e controllare le notifiche dei messaggi.

Huawei Watch GT 3 Pro