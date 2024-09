Fonte foto: Huawei

In occasione del Huawei Innovative Product Launch di Barcellona, Huawei ha svelato la nuova gamma di prodotti in arrivo sul mercato europeo. Tra le novità in arrivo ci sono alcuni tablet e una nuova generazione di smartwatch. Il modello di punta è il Huawei Watch GT 5 Pro, uno smartwatch di fascia alta con cui la casa cinese punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato, sfidando gli Apple Watch e gli smartwatch con Wear OS, come il recente Galaxy Watch 7.

Huawei Watch GT 5 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Huawei Watch GT 5 Pro si pone al vertice della serie Watch GT 5 (che comprende anche la versione Standard) e introduce sul mercato il nuovo sistema TruSense, già anticipato da Huawei nelle scorse settimane. Si tratta di un sistema integrato nello smartwatch che, grazie alla combinazione di hardware e software dedicato, permette un monitoraggio in tempo reale della salute e del fitness, con risultati che, secondo l’azienda, sono “più rapidi, accurati e completi” rispetto alle soluzioni proposte in precedenza.

Lo smartwatch propone il design Sharp-Edged e la scocca è realizzata in lega di titanio di grado aerospaziale e ceramica nanocristallina (per la versione da 42 mm), per garantire un livello di resistenza molto alto. Il nuovo Watch GT 5 Pro è disponibile in due versioni, una da 42 mm e una da 46 mm (la versione Standard, invece, è disponibile nelle versioni da 41 mm e 46 mm).

L’autonomia arriva fino a 14 giorni (9 giorni è la durata tipica secondo Huawei) scegliendo la versione da 46 mm mentre la versione da 42 mm, più piccola, si ferma a 7 giorni (5 giorni di durata tipica). Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività di fitness, sono state introdotte nuove funzioni, come la modalità Corsi di Golf (con oltre 15 mila mappe di campi di golf di tutto il mondo) e Free Diving.

La versione da 42 mm ha un display AMOLED da 1,32 pollici e un peso di 44 grammi mentre la versione da 46 mm ha un peso di 53 grammi e un display AMOLED da 1,43 pollici. Entrambe le varianti hanno una corona girevole, il pulsante laterale e la ricarica wireless oltre al chip NFC. Lo smartwatch è resistente fino a 5 ATM, con la possibilità di utilizzo per immersioni fino a 40 metri, ed è certificato IP69K.

Il Huawei Watch GT 5 Pro può essere utilizzato in abbinamento a smartphone Android 9.0 e versioni successive oltre che ad iPhone con iOS 13.0 e versioni successive.

Huawei Watch GT 5 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Watch GT 5 Pro arriva in Italia con un prezzo di 379 euro per la versione da 46 mm mentre la versione da 42 mm, con scocca in ceramica nanocristallina, costa 449 euro. La versione Standard dello smartwatch di Huawei, invece, ha un costo di 249 euro, sia per la variante da 41 mm che per quella da 46 mm.