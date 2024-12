Huawei Watch GT 4, lo smartwatch per la salute a prezzo stracciato

Da oggi trovi il Huawei Watch GT 4 in promo con uno sconto del 32% e al prezzo più basso di sempre. Tante funzioni per la salute e per l'attività fisica.

Con le "Offerte dell’ultimo minuto" di Amazon è possibile fare grandissimi affari su un numero di prodotti ampio e variegato. Tra i prodotti disponibili in promo ci sono anche gli smartwatch, diventati in questi ultimi anni uno dei regali tech più richiesti e apprezzati. Se sei alla ricerca di un orologio che abbini a un prezzo interessante ottime funzionalità, il Huawei Watch GT 4 è quello che fa per te. Infatti, lo smartwatch è disponibile in promo con uno sconto speciale del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. E per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Il Huawei Watch GT 4 è uno smartwatch completo e versatile. Perfetto per la vita di tutti i giorni grazie alla possibilità di monitorare in tempo reale tutti i parametri vitali più importanti, lo smartwatch si rivela utile anche per coloro che amano l’avventura e si allenano quotidianamente. Questo grazie al supporto a più di 100 modalità sportive e alla presenza di sensori che tengono sotto controllo frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ottima anche l’autonomia che può durare fino a due settimane. A questo prezzo è uno dei migliori orologi che puoi regalare per Natale.

Huawei Watch GT 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile oggi per il Huawei Watch GT 4 lo rende un vero best-buy. Infatti, lo trovi in promo con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 183,08 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto sfiora i 100 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare solamente ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Come già anticipato, per il reso gratuito hai tempo fino a 15 gennaio 2025.

Huawei Watch GT 4: caratteristiche e funzionalità

Lo smartwatch Huawei Watch GT 4 (versione da 46 mm) è dotato di tante funzionalità per restare in forma, con un occhio al design, grazie a caratteristiche estetiche eleganti ma al contempo sportive. Display personalizzabile grazie alla possibilità di scegliere tra tantissimi quadranti, ma anche dotato della comoda funzione Always-on.

Con l’app ‘Rimani in forma’ è possibile monitorare le calorie assunte. La misurazione della frequenza cardiaca è stata implementata grazie a HUAWEI TruSeen 5.5+, con invio di notifiche in caso di anomalie. Huawei Watch GT 4 offre una geolocalizzazione molto precisa, poiché il segnale è basato sulle antenne satellitari. Dunque è utilissimo per chi necessita di una misurazione dei passi attendibile o per chi svolge attività in zone remote dove l’ordinario segnale GPS può essere carente.

La funzione HUAWEI TruSleep 3.0 offre un monitoraggio dei livelli del sonno molto preciso, con tanti dati utili al seguito proiettati su grafici molto chiari e intuitivi. Così come precisa è la misurazione dell’ossigeno nel sangue e consente anche di monitorare e gestire lo stress, avvisando l’utente quando raggiunge livelli di allerta ed è il momento di prendersi una pausa. Un accessorio indossabile molto utile per le donne, dato che consente la calendarizzazione di cicli naturali come le mestruazioni, l’ovulazione e il periodo fertile.

Il tutto, senza disdegnare una durata della batteria elevato: parliamo di un’autonomia fino a 8 giorni con utilizzo tipico e fino a 14 giorni con determinate impostazioni. Uno smartwatch che consente anche di restare connessi con gli altri: è possibile rispondere o rifiutare alle chiamate in arrivo, ricevere e rispondere ai messaggi con un testo o velocemente con una simpatica emoji. Non sfuggirà più alcun impegno, grazie alla possibilità di gestire un calendario e di ricevere notifiche per gli avvenimenti in arrivo. Gestisci comodamente dal polso la tua musica in ascolto, pigiando play, pausa, modulando il volume o switchando tra i brani. Scarica la app Huawei Health per monitorare la tua salute e il tuo stato di forma comodamente sul telefono.

