Huawei, se compri questo smartwatch, le cuffie sono in regalo: offerta imperdibile

Questo weekend non poteva aprirsi in maniera migliore grazie a un’offerta che non si vede solitamente su Amazon. Da pochissimi giorni, infatti, è disponibile una promo lancio interessantissima per il nuovo Huawei Watch GT4, orologio smart con tecnologie avanzate e lanciato in Italia da poche settimane. Chi lo acquista sul sito di e-commerce in questi giorni, ottiene in regalo le cuffie Huawei Freebuds SE 2, auricolari di fascia media del valore di ben 50€. Un bundle da non farsi scappare assolutamente e che sta anche per scadere: termina in questo fine settimana.

Il Huawei Watch GT4 è la risposta del colosso cinese al lancio dei vari Apple Watch 9 e Galaxy Watch6. Assicura prestazioni elevate, supporta più di 100 modalità di allenamento e soprattutto ha un sistema di analisi delle calorie e del tuo stato di salute con pochi eguali sul mercato. Puoi sapere esattamente in ogni momento la frequenza cardiaca grazie a sensori e lenti di ultima generazione che tengono conto anche della più piccola variazione. Inoltre, presenta un monitoraggio avanzatissimo per il sonno e lo stress, con consigli su come dormire più rilassati. Insomma, tutto quello che si richiede a uno smartwatch top di gamma in questo 2023, ma a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. E con in più anche un paio di cuffie in regalo.

Huawei Watch GT4: come ricevere le cuffie in regalo

Vediamo nello specifico come funziona questa imperdibile promo disponibile su Amazon. Il funzionamento è molto semplice: basta accedere alla pagina prodotto della promo e aggiungere al carrello il Huawei Watch GT4. Automaticamente vengono aggiunte anche le Huawei Freebuds SE 2 e le si ricevono gratis a casa. Ma quanto costa lo smartwatch.

L’orologio di Huawei viene proposto a 249€, prezzo di listino. Considerando che le cuffie hanno un costo di 50€, lo sconto si aggira sul 20%. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto: 5 rate da 49,80€ al mese. Il bundle è già disponibile e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Puoi testarlo con tutta calma: hai ben 30 giorni per effettuare il reso gratuito.

Huawei Watch GT4: le funzionalità

Eleganza, design e tecnologie avanzate in un dispositivo dalle dimensioni ridotte. Il Huawei Watch GT4 offre tutto quello che può servire a una persona per monitorare salute e attività fisica, senza trascurare l’eleganza e il design. Lo smartwatch si presente nella classica forma circolare con uno schermo touch da 1,43". Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra le tantissime watch faces messe a disposizione gratuitamente dall’azienda cinese.

Uno degli aspetti più interessanti dello smartwatch è l’analisi avanzata dell’attività fisica. È come avere una palestra al polso: puoi impostare i tuoi obiettivi giornalieri e controllare tramite gli anelli di attività se li stai raggiungendo. Puoi misurare il movimento, tracciare gli esercizi e monitorare il riposo. L’orologio offre anche un’analisi intelligente delle calorie che puoi controllare tramite la nuova app "Rimani in forma". Le attività fisiche disponibili, invece, sono più di 100 e si va dalla classica corsa fino ad allenamenti professionali.

Huawei ha investito molto anche sul monitoraggio della salute. Puoi controllare in ogni fase della giornata e in tempo reale la frequenza cardiaca e il livello di saturazione del sangue, due parametri fondamentali per capire il proprio stato di salute. Disponibile anche il monitoraggio avanzato del sonno e dello stress e l’orologio ti offre anche dei consigli su come dormire più sereni. Lo smartwatch si prende cura anche della salute femminile con previsione del ciclo mestruale, l’ovulazione e le finestre di fertilità.

Collegando l’orologio allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate in entrata grazie al microfono integrato. Ma non solo puoi tenere sotto controllo l’agenda degli impegni e i messaggi in arrivo. La batteria ha un’autonomia di circa dieci giorni e varia in base all’utilizzo che ne fai.