I film di Gina Lollobrigida in streaming

Il 16 gennaio è morta all’età di 95 anni Gina Lollobrigida, una delle più importanti attrici del cinema italiano. Nata a Subiaco (Lazio) il 4 luglio 1927, la "Lollo", come era soprannominata, è stata la star di circa 80 girati, soprattutto film, e nel corso della sua luminosa carriera ha vinto sette David di Donatello, un Golden Globe e due Nastri d’Argento. Sull’iconica Hollywood Walk of Fame di Los Angeles c’è una stella che porta il suo nome. Per ricordare ancora una volta questo pezzo di storia dello spettacolo italiano, ecco alcuni film e serie con Gina Lollobrigida da vedere in streaming.

La provinciale

È un film del 1953 diretto da Mario Soldati, tratto da un racconto di Alberto Moravia: oggi è possibile vederlo in streaming su Rai Play, Youtube e Chili. Lollobrigida interpreta una giovane e povera ragazza che fa l’affittacamere e si innamora del figlio di un nobile.

Altri tempi

Uscito sempre nel 1953, questo film di Alessandro Blasetti regala una nuova popolarità alla "Lollo", che nella pellicola interpreta una popolana a processo perché accusata di avere avvelenato marito e suocera. Si può vedere su Chili.

Pane amore e fantasia

Diretto da Luigi Comencini, probabilmente questo film (come anche il sequel) è quello che più di altri ha segnato la carriera di Gina Lollobrigida, che qui interpreta l’indimenticabile "Pizzicarella la bersagliera", una giovane e bella contadina. Si può vedere su Youtube, RaiPlay, Dailymotion e Prime Video.

Pane amore e gelosia

Sempre diretto da Comencini e con nel cast Vittorio De Sica nei panni del maresciallo Carotenuto, questo film esce nel 1954 e oggi si trova in streaming su Youtube, Rai Play, Dailymotion e Chili.

Le avventure di Pinocchio

Non solo film: Lollobrigida si farà ricordare anche per la serie televisiva in cinque puntate del 1972 Le avventure di Pinocchio, tratta dal romanzo di Collodi. L’attrice veste in questo sceneggiato i panni della Fata Turchina, conquistando il cuore del pubblico. Si trova su Rai Play, Chili e Youtube.

Venere Imperiale

Disponibile su Dailymotion e a noleggio su Prime Video, questo film del 1962 diretto da Jean Delannoy racconta amori, avventure e scandali di Paolina Bonaparte, la sorella di Napoleone. A interpretare la giovane è proprio Gina Lollobrigida, che per la sua performance ha poi vinto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

La donna di paglia

Al fianco di Sean Connery, Ralph Richardson e Alexander Knox, in questo film del 1964 Gina Lollobrigida interpreta Maria Marcello, infermiera che si occupa dell’anziano Charles Richmond, un inglese facoltoso ma dal carattere difficile. La ragazza vorrebbe lasciare il lavoro: cambia idea quando l’affascinante nipote dell’uomo le propone di modificare il testamento dell’anziano, così da spartirsi il suo patrimonio. Si può vedere su Prime Video, Chili e Youtube.