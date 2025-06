Fonte foto: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nel vasto panorama digitale, non è più una novità che l’accesso gratuito ai contenuti sia spesso bilanciato dalla presenza pubblicitaria. Molte piattaforme di streaming video e musicale si trovano costantemente a dover trovare il giusto compromesso tra esperienza utente e sostenibilità economica. Ne è un esempio YouTube, che da tempo offre contenuti musicali e video fruibili gratuitamente, ma accompagnati da un numero crescente di inserzioni pubblicitarie. Recentemente è stato annunciato ad esempio che anche chi sceglie soluzioni a pagamento, come il piano YouTube Lite, non è più del tutto esente dalle interruzioni pubblicitarie. In questo contesto, YouTube Music introduce una novità che sembra andare nella stessa direzione: l’inserimento di pubblicità nella schermata di riproduzione, una mossa che potrebbe ridefinire il modo in cui gli utenti vivono l’ascolto musicale.

Cresce la pubblicità in YouTube Music gratuito

YouTube Music è il servizio di streaming musicale pensato per offrire agli utenti un’esperienza personalizzata e integrata nel vasto ecosistema di YouTube. Disponibile sia in versione gratuita, supportata da pubblicità, sia in abbonamento, permette di ascoltare milioni di brani, album, playlist e contenuti esclusivi, come live e remix.

Chi fino a oggi ha usato la versione gratuita di YouTube Music, visualizzava le pubblicità e gli annunci in formato audio o video prevalentemente tra una canzone e l’altra. La novità è che la piattaforma aggiunge a quelle appena elencante una ulteriore modalità di inserimento pubblicitario destinata agli utenti della versione gratuita dell’app: durante l’ascolto di una canzone, in alcuni casi, la copertina dell’album si ridurrà per lasciare spazio sulla schermata a un banner pubblicitario.

Il banner dovrebbe includere l’immagine del brand e il testo promozionale, con la dicitura “Sponsored” (“Sponsorizzato”). Saranno presenti anche un link e pulsanti per espandere l’annuncio e per procedere con l’acquisto del prodotto.

Come cambia l’esperienza free di YouTube Music con le adv

Secondo le informazioni anticipate dalla stampa di settore, durante la visualizzazione di annunci pubblicitari nella schermata di riproduzione i comandi “avanti” e “indietro” dovrebbero risultare temporaneamente disattivati.

L’introduzione di questo nuovo formato pubblicitario della versione di YouTube Music gratis potrebbe essere collegata alla ridefinizione del design della schermata “Now Playing”, che è attualmente in corso. La novità a oggi sembra ancora diffusa in modo limitato: il ri-design è infatti in fase di test da alcuni mesi e non è ancora stato distribuito su larga scala.

Ma perché questo cambio di rotta? Con ogni probabilità, YouTube aggiunge pubblicità a YouTube Music nella versione gratuita per sostenere economicamente il servizio e garantire agli utenti l’accesso a un ampio catalogo musicale senza costi di abbonamento. La pubblicità rappresenta infatti una delle principali fonti di guadagno per le piattaforme digitali che offrono contenuti gratuiti, e consente di finanziare i diritti d’autore, lo sviluppo tecnologico e l’infrastruttura necessaria a mantenere attivo il servizio.

L’inserimento di annunci pubblicitari è anche uno strumento per incentivare il passaggio ai piani a pagamento, promettendo a chi sceglie l’abbonamento Premium un’esperienza priva di interruzioni. L’abbonamento Premium costa 13,99 euro al mese (con possibilità di risparmiare se si sottoscrivono il Piano Studenti o il Piano Famiglia) elimina completamente la pubblicità e offre tra le altre cose la possibilità di ascolto senza interruzioni e il download dei brani.