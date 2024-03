I proiettori laser Hisense ora sono Designed for Xbox

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Hisense è entrata nel programma Designed for Xbox, collaborando con Microsoft per creare proiettori laser orientati al mondo del gaming e dell’home entertainment

Hisense è entrata ufficialmente nel programma Designed for Xbox, con cui Microsoft (e chiaramente Xbox) collaborano con molte aziende produttrici di accessori per il gaming, per garantire ai giocatori di tutto il mondo la migliore esperienza di gioco possibile.

La risultante di questa partnership permetterà all’azienda cinese di portare sul mercato dei nuovissimi proiettori laser adatti sia al mondo del gaming e sia per l’home entertainment.

Proiettori laser per Xbox, cosa sappiamo

Con la partnership con Xbox, Hisense punta a produrre degli innovativi schermi laser da 100 e 120 pollici, sviluppati per dare ai gamer (e non solo) una visuale immersiva con qualsiasi tipo di gioco, con colori vividi e naturali.

Non manca, naturalmente, nemmeno una particolare attenzione per la vista degli utenti, con l’utilizzo di tecnologie per garantire basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Inoltre, trattandosi di device progettati proprio per questo scopo, i possessori di Xbox potranno collegare facilmente la propria console ai prodotti Hisense Laser TV che saranno in grado di regolare le impostazioni in automatico, rendendo tutto ancora più immediato, coinvolgente e dettagliato.

Infine, grazie alla tecnologia Game Mode di Hisense sarà garantito un elevato refresh rate per avere un’esperienza di gioco più fluida e reattiva e la modalità Auto Low Latency (ALLM) con la laser TV che rileva in automatico quando viene collegata una console di nuova generazione, abilitando la modalità in bassa latenza che permette di visualizzare i contenuti del gioco con un ritardo minimo.

Proiettori per il gaming, sono la scelta giusta?

Generalmente i proiettori non solo la scelta principale per gli amanti dei videogiochi e, secondo i puristi del gaming, l’unico modo vivere un’esperienza videoludica completa è quello di giocare con un computer da gaming progettato appositamente per dare il meglio in questo specifico frangente. E fino a qualche anno fa la cosa poteva avere anche un senso.

Oggi, però, con l’arrivo delle moderne console next gen e delle nuove tecnologie laser, anche un proiettore può diventare l’ideale per il gaming a patto che rispetti determinate caratteristiche e che, ovviamente, non si usi un prodotto di fascia bassa orientato più al risparmio che alle prestazioni.

Ed è partendo da questo che Hisense sta riorientando i propri dispositivi destinandoli a un’utenza ben precisa, molto esigente e che, giustamente, ha bisogno di soluzioni che sappiano garantire una resa visiva ottimale e la giusta reattività per essere competitivi anche nei match con un ritmo più incalzante.

Chiaramente i proiettori per il gaming non sono un’esclusiva dell’azienda cinese e sul mercato esistono tanti device del genere; per la prima volta, però, Hisense ha immaginato un sistema con tecnologia laser che potrebbe rappresentare lo step successivo per permettere a questa tecnologia di radicarsi in questo settore.

Per il momento, quindi, non resta che attendere l’arrivo dei primi prodotti sul mercato e vedere se davvero riusciranno a soddisfare le altissime aspettative dei gamer.