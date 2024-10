Hisense Smart 4K C2 Ultra, il nuovo proiettore "Designed for Xbox"

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Hisense Smart 4K C2 Ultra è il nuovo proiettore 4K sviluppato dall’azienda cinese insieme a Microsoft; un prodotto ottimo sia per il cinema che per il gaming

Fonte foto: Hisense

Hisense ha presentato il nuovo mini proiettore Hisense Smart 4K C2 Ultra, un dispositivo estremamente compatto ma con a bordo buona parte della migliore tecnologia dell’azienda cinese.

Si tratta inoltre di uno dei primi prodotti ad arrivare sul mercato con la certificazione “Designed for Xbox“, che attesta la collaborazione tra Hisense e Microsoft che hanno sviluppato un dispositivo che può essere utilizzato anche per il gaming (con una Xbox, in questo caso) senza alcun problema.

Hisense Smart 4K C2 Ultra: scheda tecnica

Hisense Smart 4K C2 Ultra è il nuovo proiettore laser dell’azienda cinese con risoluzione 4K. Il device è certificato IMAX Enhanced ed è compatibile con Dolby Vision.

Questo prodotto utilizza la tecnologia laser TriChroma e ha una gamma cromatica BT.2020 del 110%, una luminosità elevata (3.000 ANSI Lumen) e una durata della lampada di oltre 25 mila ore. Inoltre, il dispositivo è progettato per proiettare un’immagine con una dimensione 65 a 300 pollici, adattandosi a qualsiasi contesto senza troppe difficoltà.

Presente anche la modalità Auto Magic AI Adjusting che tramite algoritmi proprietari è in grado di regolare in automatico l’immagine proiettata, evitando qualsiasi tipo di distorsione. Inoltre, il proiettore può riconoscere la tipologia e le dimensioni della parete sulla quale viene utilizzato e adattare in totale autonomia l’area di proiezione, la correzione del fuoco e i colori dell’immagine.

La certificazione “Designed for Xbox” consente all’utente di utilizzare la Game Mode di Hisense per migliorare l’esperienza di gioco attivando, ad esempio, la modalità Auto Low Latency (ALLM) che consente di rilevare quando viene collegata una console di nuova generazione, abilitando la modalità in bassa latenza.

Inoltre, grazie alla tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) il proiettore riesce a creare dei frame neri aggiuntivi, da inserire all’interno delle immagini in riproduzione, con lo scopo di migliorarne la fluidità.

Il comparto audio è composto da un sistema a 2.1 canali e un subwoofer integrato da sviluppato da JBL, compatibile con la tecnologia DTS Virtual:X 3D, che consente di virtualizzare gli altoparlanti nella stanza per ottenere un audio surround senza posizionare fisicamente altri diffusori.

Tra le connessioni ci sono due porte HDMI (una con eARC), due USB 3.0, l’Ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Infine, grazie alla presenza del sistema sistema operativo VIDAA di Hisense è possibile anche scaricare le principali applicazioni per lo streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV+, Disney+, DAZN, Paramount+.

Hisense Smart 4K C2 Ultra: prezzo e disponibilità

Il proiettore è ufficialmente disponibile in tutto il mondo a partire dallo scorso 10 ottobre ma, al momento, sul sito ufficiale di Hisense non è ancora possibile comprarlo. Stando a quanto riportato sulle altre pagine ufficiali dell’azienda cinese, il prezzo di listino dovrebbe essere di 2.999 euro.