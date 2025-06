Google lancia Doppl, un’app sperimentale che usa l’IA per provare virtualmente outfit su una versione digitale di te stesso. Come funziona e chi può ottenerla (per ora)

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

Chi non si è mai trovato davanti allo specchio chiedendosi se quell’abito che ci piace tanto ci dona davvero? Oppure se un nuovo abbinamento di colori, visto su un’influencer, su un’amica o sul sito di un brand, potrebbe valorizzarci? Prima di procedere con un acquisto o di lanciarsi in una scelta audace, sarebbe comodo poter avere un’anteprima credibile del risultato finale. Ed è proprio questa l’idea alla base di Doppl, la nuova app sperimentale lanciata da Google che sfrutta l’intelligenza artificiale per permetterci di visualizzare virtualmente come ci starebbero diversi outfit.

Doppl, come funziona l’app per provare abiti virtualmente

Doppl è un’app innovativa che consente di provare abiti virtualmente su una versione digitale di sé stessi. Il funzionamento è semplice: basta caricare una foto a figura intera del proprio corpo all’interno dell’app, disponibile sia per iOS che per Android.

Una volta fatto ciò, si possono caricare immagini o screenshot degli outfit che si desidera provare. Queste immagini possono provenire da qualsiasi fonte: un negozio dell’usato, un sito online, i social media o anche una foto scattata a un amico.

Una volta selezionato un look, Doppl crea un’immagine dell’utente che indossa l’outfit scelto. Ma non si limita a questo: grazie all’intelligenza artificiale, l’app è anche in grado di generare brevi video animati in cui la versione virtuale dell’utente si muove con l’abito indossato, offrendo così un’anteprima ancora decisamente più realistica del risultato finale.

L’app consente inoltre di salvare i look preferiti, di sfogliare le varie prove effettuate e di condividere i propri outfit con amici o familiari, rendendo l’esperienza anche social e interattiva.

Visualizzare gli outfit virtualmente: come ottenere l’app

Doppl è attualmente disponibile negli Stati Uniti per dispositivi iOS e Android. Si tratta di un lancio sperimentale nell’ambito di Google Labs, la divisione di Google dedicata a progetti innovativi e in fase di test.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, questa nuova app nasce come estensione delle funzionalità di Google Shopping, che recentemente ha introdotto la possibilità di provare virtualmente i capi su modelli di diverse corporature.

La differenza, in questo caso, è che Doppl permette di indossare digitalmente gli abiti su una versione animata del proprio corpo, non su quello di un modello o di una modella generica.

Google ha però precisato che, essendo un progetto nelle sue fasi iniziali, i risultati potrebbero non essere sempre accurati: la vestibilità, l’aspetto e i dettagli degli abiti potrebbero non riflettere perfettamente la realtà.

L’obiettivo, oltre a offrire un’esperienza ludica e personalizzata, è anche quello di raccogliere dati su come le persone interagiscono con questo tipo di tecnologia, per migliorare futuri sviluppi nel campo della moda virtuale e anche valutare se e quando questa app verrà lanciata in altri Paesi.