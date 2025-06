Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il OnePlus 13 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile con un prezzo davvero ottimo diventando la scelta giusta per chi è alla ricerca di un top di gamma

Fonte foto: OnePlus

Il OnePlus 13 è protagonista di una nuova offerta su Amazon, diventando uno dei "best buy" del momento per gli utenti alla ricerca di un top di gamma completo e ricco di potenzialità.

Sfruttando la promozione in corso oggi, infatti, il modello di OnePlus è disponibile al prezzo scontato di 832 euro, scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Ancora più interessante è l’offerta dedicata alla versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage. In questo caso, infatti, il top di gamma OnePlus è ora acquistabile al prezzo scontato di 872 euro.

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e, per gli utenti abilitati acquisti rateali, c’è anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili.

La promozione, valida solo per un breve periodo di tempo, è disponibile per diverse colorazioni dello smartphone di OnePlus. Per accedere all’offerta basta premere sul banner seguente.

La scheda tecnica del OnePlus 13

La scheda tecnica di OnePlus 13 si basa sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite che rappresenta una garanzia assoluta per tutti gli utenti alla ricerca di un chip in grado di offrire prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo.

Il SoC in questione è affiancato da 12/16 GB di memoria RAM e da 256/512 GB di storage UFS 4.0 oltre che da una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W.

Lo smartphone può contare anche su un display LTPO AMOLED con pannello da 6,82 pollici di diagonale caratterizzato da risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz.

La dotazione tecnica comprende anche tre fotocamere posteriori con sensori da 50 Megapixel: oltre al sensore principale troviamo un sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il OnePlus 13 può contare sul supporto Dual SIM, con anche la possibilità di sfruttare le eSIM, sul sensore di impronte ultrasonico sotto al display e sul chip NFC.

Lato software, invece, c’è spazio per il sistema operativo Android 15, con la garanzia di 4 major update in futuro e con la possibilità di sfruttare una ricca suite di funzioni legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

OnePlus 13, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 13 con un prezzo scontato di:

832 euro per la versione 12/256 GB

per la versione 872 euro per la versione 16/512 GB

Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili. L’offerta è disponibile di seguito.

