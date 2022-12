Il cimitero di Google si allarga ancora

Presto un altro servizio Google entrerà a far parte di quelli non più supportati dell’azienda: Big G ha infatti annunciato che sta chiudendo Duplex sul Web. La società afferma che il servizio non sarà più operativo a partire da dicembre 2022. "Mentre continuiamo a migliorare l’esperienza Duplex – ha affermato un portavoce di Google – stiamo rispondendo al feedback che riceviamo da utenti e sviluppatori su come possiamo migliorare l’esperienza". Esperienza che, ovviamente, migliorerà in futuro solo sugli smartphone dove, effettivamente, Duplex ha molto più senso,

Google Duplex è durato solo 4 anni

Il lancio ufficiale di Google Duplex è avvenuto nel 2018. Presentato all’epoca come una soluzione molto comoda per svariate operazioni, come ad esempio la prenotazione di un ristorante al posto dell’utente attraverso una telefonata effettuata da questo sistema che simula la voce umana.

L’anno successivo, Google ha deciso di portare l’esperienza Duplex anche sul Web, in modo da consentire agli utenti di eseguire automaticamente sempre più attività, come l’acquisto di biglietti per il cinema o il teatro.

Google ha successivamente ampliato questa funzione per proteggere gli utenti dalle violazioni dei dati online. A volte si può (o meglio si poteva) anche usarlo per fare il check-in prima di un volo o tenere traccia degli sconti offerti dai vari siti di e-commerce.

L’AI di Duplex costa troppo

Il motivo per cui Google ha chiuso Duplex sul Web, non è stato comunicato, ma è chiaramente una questione di costi. TechCrunch ipotizza che il costo che Google deve sostenere per la formazione dell’intelligenza artificiale che sta dietro al servizio sia ormai troppo alto. La pagina di supporto di Duplex sul Web rivela che Google utilizza uno speciale codice per eseguire la scansione dei siti Web più volte al giorno.