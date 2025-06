Amazon, la lampada antizanzare più amata a prezzo stracciato: va comprata adesso

Fonte foto: 123RF.com

La prima metà di giugno è passata e da oggi 16 giugno su Amazon troviamo tante nuove promo che ci accompagneranno verso la fine del mese. Occasioni imperdibili per acquistare al minimo storico tanti prodotti hi-tech e anche accessori utili per passare al meglio queste calde giornate estive. Ad esempio, trovi il ventilatore Ardes con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 30 euro, oppure la lampada antizanzare ideale per chi ha un giardino o un campeggio.

Non sono le uniche promo che trovi oggi su Amazon. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato il meglio del mondo hi-tech, tra smartphone, orologi ed elettrodomestici. Li trovi raccolti tutti nella lista qui in basso e sono suddivisi per categoria di prodotto. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina su Amazon e per ogni dispositivo trovi anche una breve descrizione tecnica. Per alcuni di essi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non farti scappare queste opportunità e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 16 giugno

Smartphone

iPhone 16. Minimo storico e occasione unica . L’iPhone 16 è lo smartphone che devi assolutamente acquistare oggi. Lo trovi su Amazon con uno sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, nuova fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e tanta autonomia in più rispetto a prima.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Calo di prezzo e minimo storico. Prima ottima offerta per l’ultima versione dell’orologio di Google che da oggi trovi con uno sconto del 26% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Allenamenti personalizzati in base alle tue performance, monitoraggio dei principali parametri vitali e supporto dell’intelligenza artificiale di Google.

Smart TV

TCL Mini-Led 65 pollici. Sconto shock e risparmi 400 euro . Il nuovo smart TV TCL Mini-LED da 65 pollici con risoluzione 4K HDR Premium e luminosità fino a 1000 nits è disponibile al minimo storico e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis. Smart TV con tecnologia Google TV che supporta tantissime applicazioni, tutte quelle principali dell’azienda di Mountain View, e tutte le piattaforme di video streaming. Pensato anche per i videogiocatori.

Accessori lowcost

Lampada antizanzare. L’accessorio dell’estate. Da oggi trovi questa lampada antizanzare elettrica in promo su Amazon con uno sconto del 33% e la paghi solamente 40 euro . Perfetta sia per chi ha una casa con il giardino, sia per chi ama fare campeggio. Ti protegge da tantissimi insetti, è facile da pulire e la puoi utilizzare anche per illuminare il patio o il gazebo nel giardino.

Elettrodomestici

Krups Nespresso Inissia. Prezzo mini e capsule Nespresso in regalo. Da oggi su Amazon trovi la macchina per il caffè espresso Krups Nepsresso Inissia in promo con uno sconto del 34% e la paghi veramente poco . Inoltre, ricevi in regalo le capsule per il caffè Nespresso. Ideale sia per l’ufficio sia per casa, ha dimensioni compatte ed è facilissima da utilizzare. Non farti scappare questa ottima offerta.

