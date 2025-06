Fonte foto: Motorola

Il Motorola Moto G15 è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone economico ma con tanta memoria. Sfruttando la promo in corso su Amazon, infatti, il modello di Motorola è ora disponibile con un prezzo scontato di 189 euro. La versione in offerta è dotata di 8 GB di memoria RAM e di ben 512 GB di storage. Si tratta di una dotazione difficile da trovare in questa fascia di prezzo, soprattutto per quanto riguarda la capacità di archiviazione. L’offerta rappresenta il nuovo minimo storico per questa configurazione.

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Gli utenti abilitati agli acquisti a rate, inoltre, hanno la possibilità di completare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere il dispositivo al carrello.

Motorola Moto G15 – MediaTek Helio G81 – 8/512 GB

Quale è la scheda tecnica del Motorola Moto G15

La scheda tecnica di Motorola Moto G15 si basa su un display IPS LCD da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC MediaTek Helio G81 Extreme che viene supportato, nella versione in offerta oggi su Amazon, da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage.

Lo smartphone di Motorola può contare anche su una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 18 W. Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo il supporto Dual SIM, la certificazione IP54, un sensore di impronte digitali laterale e anche il chip NFC. Lato software, il Motorola Moto G15 può contare sul sistema operativo Android 15 con aggiornamento in arrivo ad Android 16 e con varie personalizzazioni di Motorola.

Quanto costa il Motorola Moto G15 su Amazon

Grazie alla nuova promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G15, nella variante dotata di 8 GB di memoria RAM e di 512 GB di storage, con un prezzo scontato di 189 euro. L’offerta in questione, valida solo per un breve periodo, permette l’acquisto del dispositivo anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon con possibilità di sfruttare la consegna veloce e l’assistenza post-vendita garantite dallo store. Per sfruttare la promo basta premere sul banner qui di sotto.

Motorola Moto G15 – MediaTek Helio G81 – 8/512 GB