Amazon, il condizionatore portatile al minimo storico e prezzi stracciati: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: Amazon

Nemmeno durante il weekend le offerte su Amazon si prendono un giorno di riposo. Oggi 14 giugno il sito di e-commerce ci riserva nuove promo da cogliere al volo su tutti i prodotti tech e sugli elettrodomestici più amati e venduti su Amazon. Un esempio? L’iPhone 16 Pro Max al minimo storico con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Altrettanto ottima la promo per il Google Pixel 9: lo smartphone top è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 350 euro (lo paghi in 12 rate a tasso zero). E per chi sta soffrendo il primo caldo, c’è in promo il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 con uno sconto di ben 250 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno. Le trovi tutte nella lista qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina su Amazon e completare l’acquisto. Inoltre, per ogni prodotto è disponibile anche una breve descrizione con le caratteristiche principali. Non farti scappare queste opportunità e fai degli ottimi affari.

Amazon, le migliori offerte del 14 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Prezzo al minimo e risparmi centinaia di euro . Da oggi su Amazon è disponibile l’ iPhone 16 Pro Max in offerta con uno sconto mai visto prima che ti permette di risparmiare quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Caratteristiche tecniche uniche: schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro che supporta il sistema Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Il più grande e potente iPhone di sempre al prezzo più basso di sempre.

e . Da oggi su Amazon è disponibile l’ in con uno che ti permette di su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il utilizzando il servizio Amazon. Caratteristiche tecniche uniche: schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici, processore A18 Pro che supporta il sistema Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore di livello professionale. Il più grande e potente iPhone di sempre al prezzo più basso di sempre. Google Pixel 9. Doppio sconto e offerta shock . Solo per oggi trovi il Google Pixel 9 in promo con uno sconto fisso del 30% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Lo sconto totale è del 35% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Schermo Actua da 6,3 pollici, doppia fotocamera professionale di livello unico, ottima batteria e processore Tensor G4 che supporta tutti gli strumenti AI sviluppati da Google.

e . Solo per oggi trovi il in con uno a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Lo e hai anche la possibilità di dilazionare il . Schermo Actua da 6,3 pollici, doppia fotocamera professionale di livello unico, ottima batteria e processore Tensor G4 che supporta tutti gli strumenti AI sviluppati da Google. Google Pixel 8a. Affare per tutti e sconto mai visto prima . Il Google Pixel 8a è una delle migliori promo che puoi trovare oggi nella fascia di prezzo sotto i 400 euro . Uno smartphone che si posiziona nella fascia tra i top e i medio di gamma, dotato di una scheda tecnica super interessante e con dimensioni compatte. Batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica in tempi piuttosto rapidi. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

. Il Google Pixel 8a è una delle migliori promo che puoi trovare oggi nella . Uno smartphone che si posiziona nella fascia tra i top e i medio di gamma, dotato di una scheda tecnica super interessante e con dimensioni compatte. Batteria che dura tutto il giorno e che si ricarica in tempi piuttosto rapidi. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone OSCAL. Doppio sconto e prezzo stracciato per lo smartphone lowcost OSCAL Flat 2. Sul sito di e-commerce è disponibile con un primo coupon che ti fa risparmiare il 50% e un secondo buono sconto con cui risparmi altri 70 euro. Il risultato finale è un prezzo inferiore ai 75 euro e uno sconto totale del 75%. Schermo ampio, buone prestazioni, doppia fotocamera e una batteria che dura tutto il giorno. La soluzione perfetta per è alla ricerca di un muletto o di uno smartphone economico con cui poter far di tutto.

Smartwatch

Amazfit Cheetah. Metà prezzo e miglior offerta del giorno . Se sei un appassionato di sport, ecco l’orologio giusto per te. Su Amazon è disponibile l’ Amazfit Cheetah con uno sconto del 48% e lo paghi praticamente la metà . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Orologio che permette di raccogliere statistiche avanzate sugli allenamenti quotidiani e con il supporto di un coach professionale con intelligenza artificiale. Non manca il monitoraggio avanzato della salute e una batteria a lunga durata.

e . Se sei un appassionato di sport, ecco l’orologio giusto per te. Su Amazon è disponibile l’ con uno e lo . Lo puoi anche . Orologio che permette di raccogliere statistiche avanzate sugli allenamenti quotidiani e con il supporto di un coach professionale con intelligenza artificiale. Non manca il monitoraggio avanzato della salute e una batteria a lunga durata. Smartwatch lowcost. Sconto del 79% e costa meno di 20 euro. Occasione imperdibile per questo orologio smart lowcost disponibile su Amazon a prezzo stracciato. Schermo di grandi dimensioni, monitora la salute e lo sport, impermeabile ed è anche in grado di rispondere alle chiamate in entrata.

Smart TV

Smart TV Hisense 65 pollici. Minimo storico e sconto esagerato . Il televisore Hisense da 65 pollici è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi quasi 250 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Rapporto qualità-prezzo elevato, ottimo processore e supporta tutte le principali piattaforme di video-streaming.

e . Il è disponibile in con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Rapporto qualità-prezzo elevato, ottimo processore e supporta tutte le principali piattaforme di video-streaming. Smart TV LG 43 pollici. Prezzo mini e offerta lampo. Per chi vuole spendere poco, questo è lo smart TV da comprare oggi. Questo modello con schermo da 43 pollici con risoluzione 4K è disponibile con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 300 euro. Qualità delle immagini elevata, processore con intelligenza artificiale e tante modalità di visione che si adattano al contenuto che stai vedendo.

Accessori lowcost

Lampada antizanzare. Doppio sconto e prezzo mini . Uno degli accessori che non ti può mancare questa estate è la lampada antizanzare per stare all’aperto senza essere invasi dalle zanzare. Su Amazon è disponibile con uno sconto fisso del 21% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 30%. La paghi 20 euro e fai un super affare. Ideale per il giardino o per il campeggio.

. Uno degli accessori che non ti può mancare questa estate è la lampada antizanzare per stare all’aperto senza essere invasi dalle zanzare. Su Amazon è disponibile con uno a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 30%. La paghi 20 euro e fai un super affare. Ideale per il giardino o per il campeggio. Ripetitore wireless Mercusys. Vuoi navigare velocemente in ogni stanza della tua abitazione? Su Amazon trovi questo extender Wi-Fi con uno sconto del 41% e lo paghi meno di 10 euro. Facile da installare e da configurare, estende la rete internet in ogni stanza della tua casa. Compatibile con la maggior parte di modem e router.

Elettrodomestici

Electrolux Comfort 600. Risparmi 250 euro e fai un super affare. Da oggi è disponibile il condizionatore portatile Electrolux Comfort 600 in grado sia di riscaldare sia di raffreddare l’aria in promo con uno sconto del 33% e risparmi 250 euro . Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Compatto, leggero, facile da utilizzare e con una potenza in grado di coprire una stanza di 25-35 metri quadrati. Classe di efficienza energetica A. Facile da installare, anche in negozio o ufficio.

e fai un super affare. Da oggi è disponibile il in grado sia di riscaldare sia di raffreddare l’aria in promo con uno e . Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e lo puoi anche . Compatto, leggero, facile da utilizzare e con una potenza in grado di coprire una stanza di 25-35 metri quadrati. Classe di efficienza energetica A. Facile da installare, anche in negozio o ufficio. NARWAL Freo Z Ultra. Risparmi 500 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Per la pulizia della tua abitazione, da oggi trovi il robot aspirapolvere NARWAL Freo Z Ultra in promo con uno sconto del 38% e risparmi ben 500 euro . Robot in grado sia di aspirare sia di lavare il pavimento e dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Grande potenza di aspirazione, spazzola a rullo, evita gli ostacoli ed è perfetto se hai un animale domestico.

e lo puoi anche . Per la pulizia della tua abitazione, da oggi trovi il in promo con uno e . Robot in grado sia di aspirare sia di lavare il pavimento e dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico. Grande potenza di aspirazione, spazzola a rullo, evita gli ostacoli ed è perfetto se hai un animale domestico. Krups Nespresso Inissia. Prezzo mini e una delle più acquistate su Amazon. Parliamo della macchinetta per il caffè espresso Krups Nespresso Inissia che trovi da oggi in promo con uno sconto del 34% e la paghi meno di 80 euro . Compatta, facilissima da utilizzare e compatibile con il sistema di capsule Nespresso. Acquistandola oggi ricevi anche dei buoni regalo per acquistare le capsule. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

che trovi da oggi in promo con uno e la . Compatta, facilissima da utilizzare e compatibile con il sistema di capsule Nespresso. Acquistandola oggi ricevi anche dei buoni regalo per acquistare le capsule. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Soundbar Bose. Sconto del 46% e la paghi praticamente la metà . Da oggi su Amazon trovi la soundbar Bose praticamente a metà prezzo e risparmi 250 euro su quello di listino. Qualità audio eccezionale, compatibile con qualsiasi smart TV e si collega facilmente grazie al Bluetooth. Supporta anche Alexa e Google Assistente per il controllo vocale. Affare immediato.

e la . Da oggi su Amazon trovi la soundbar Bose praticamente a su quello di listino. Qualità audio eccezionale, compatibile con qualsiasi smart TV e si collega facilmente grazie al Bluetooth. Supporta anche Alexa e Google Assistente per il controllo vocale. Affare immediato. Canon PIXMA. Prezzo stracciato e sconto del 44%. Solo per pochissimi giorni trovi la stampante multifunzione Canon PIXMA in promo a metà prezzo e la paghi meno di 50 euro. Puoi stampare, fotocopiare e scansionare qualsiasi tipologia di documento e li puoi anche inviare tramite fax. Puoi anche stampare foto 10×151 centimetri. Si connette anche alla rete Wi-Fi e controllarla da remoto con l’app dello smartphone. Ideale per l’ufficio e l’abitazione.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui