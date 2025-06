Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google sta cercando in tutti i modi di rendere la nuova esperienza di ricerca basata sull’intelligenza artificiale accessibile per tutti gli utenti e, dopo essere stata introdotta sulle versioni Android e iOS dell’app Ricerca Google, la scorciatoia per la AI Mode è ora disponibile anche sulla versione web.

La Google AI Mode rappresenta la prossima grande rivoluzione nella ricerca online e, a differenza della ricerca tradizionale che fornisce una semplice lista di link, questo sistema utilizza Google Gemini per elaborare risposte dirette e complete.

Per farlo, ovviamente, Gemini attinge informazioni dal web per creare riassunti coerenti e approfonditi, offrendo agli utenti non solo link di approfondimento, ma anche risposte già elaborate e contestualizzate.

Come funziona l’AI Mode su browser

Stando alle prime informazioni che provengono da oltreoceano, la scorciatoia per la Google AI Mode è stata immaginata per essere ben visibile e facile da individuare, sia su dispositivi mobili che sulla versione web.

E come già osservato nell’app Google per smartphone, il tasto dedicato alla AI Mode si trova in una posizione più che evidente all’interno del popolare motore di ricerca, presentandosi con l’icona scintillante di una lente d’ingrandimento, posizionata sulla destra della barra di ricerca, al fianco dell’icona del microfono per la ricerca vocale e delle scorciatoie di Google Lens.

Una posizione indubbiamente strategica che garantisce la piena visibilità dell’opzione, incoraggiando gli utenti a esplorare questa nuova modalità di interazione.

Cliccando sulla scorciatoia, si viene reindirizzati alla pagina google.com/aimode, che funge un po’ come un hub per l’esperienza AI, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alla cronologia delle interazioni con la modalità AI (tramite un pannello laterale) in modo da ritrovare facilmente ricerche e risposte precedenti.

Inoltre, durante il caricamento iniziale della pagina, viene visualizzata anche una breve animazione colorata attorno all’icona della nuova funzione (che poi svanisce rapidamente), fornendo un feedback visivo all’utente e mettendo subito in evidenza la novità.

Come provare l’AI Mode su browser

Al momento, questa funzione è disponibile universalmente solo per gli utenti negli Stati Uniti anche se Big G sta lavorando a un’implementazione graduale (tipica delle nuove caratteristiche) che potrebbe vedere l’estensione di questa nuova opzione anche su altri mercati in tempi ragionevolmente brevi.

Non c’è ovviamente una roadmap ben definita ma, ottimisticamente parlando, è molto probabile che già entro il secondo semestre del 2025 l’AI Mode faccia la sua comparsa a livello globale.

L’arrivo dell’AI Mode rappresenta un passo importante per Google che non solo scommette sempre più “prepotentemente” sull’intelligenza artificiale, ma sta lavorando per stravolgere (di nuovo) la ricerca sul web, trasformando radicalmente le abitudini di ricerca degli utenti e le modalità con cui si accede alle informazioni sul web.