Amazon, ecco gli smartphone da comprare oggi: 75% di sconto

Ci sono delle occasioni che non bisogna farsi scappare e che capitano raramente su Amazon. E oggi 15 giugno siamo di fronte a una di queste promo imperdibili che non puoi farti sfuggire. Su Amazon è disponibile il telefono Oscal con uno sconto del 75% che te lo fa pagare pochissimo e approfitti del minimo storico. Uno smartphone economico, ma che di certo non ti deluderà. Ha tutto quello che cui hai bisogno e anche una batteria a lunga durata. Perfetto per chi vuole spendere pochissimo.

Ma non è l’unica offerta shock disponibile da oggi sul sito di e-commerce. Su Amazon, infatti, trovi anche tante altre offerte che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Come ad esempio l’Honor Magic7 Pro che trovi con un super sconto di 400 euro. Oppure lo smart TV LG da 32 pollici disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi veramente poco.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno disponibili su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Sono suddivise per categoria di prodotto e per ognuna c’è una breve descrizione tecnica e il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non farti scappare queste opportunità: potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 15 giugno

Smartphone

Smartphone Oscal. Doppio sconto e lo paghi pochissimo . Se sei alla ricerca di un telefono economico , ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi il telefono Oscal Flat 2 con un primo coupon del 50% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 70 euro . Lo paghi meno di 75 euro e fai un super affare (sconto totale del 75%). Svolge le azioni principali, ha uno schermo piuttosto ampio, una doppia fotocamera e una batteria che dura tutto il giorno. Acquistalo subito, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Honor Magic7 Pro. Altra super offerta che non puoi farti scappare. Su Amazon trovi lo smartphone premium Honor Magic7 Pro in promo con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare più di 400 euro e approfitti anche del minimo storico. Lo puoi pagare a rate a tasso zero e con il servizio Recommerce puoi effettuare la permuta del tuo vecchio telefono. Le caratteristiche sono eccezionali. Schermo OLED da 6,8 pollici, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5270 mAh che dura tutto il giorno. L'elemento di spicco è il comparto fotografico: tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 200 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 50 megapixel.

Motorola Razr 60. Calo di prezzo e minimo storico. Continua a scendere il prezzo del Motorola Razr 60, ultima versione dello smartphone pieghevole del brand statunitense. Oggi è disponibile con un ottimo sconto del 40% e risparmi ben 400 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Doppio schermo, design a conchiglia, fotocamera interna da 50 megapixel ed esterna da 32 megapixel.

Galaxy A55. Sconto del 42% e offerta shock. Da oggi lo smartphone premium di Samsung è disponibile con uno sconto che supera i 200 euro e approfitti del minimo storico. Schermo grande e molto luminoso, processore che assicura ottime prestazioni e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. La batteria è una garanzia e il telefono ricevi gli aggiornamenti del sistema operativo per quattro generazioni

realme Note 60. Se vuoi spendere poco, ecco l'offerta che fa per te. Il realme Note 60 è disponibile con un ottimo sconto del 37% e lo paghi meno di 100 euro. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo e una scheda tecnica di ottimo livello. Puoi utilizzare tutte le app che vuoi e ha anche una fotocamera super nitida da 32 megapixel. La batteria è una garanzia.

Smartwatch

Polar Running. Super sconto e offerta shock. Se sei un appassionato di sport, questo è l'orologio perfetto da acquistare oggi. Il Polar Running, come si può intuire dal nome, ha funzioni ad hoc per chi ama correre e vuole migliorare le proprie prestazioni e recuperare dopo lo sforzo. Cardiofrequenzimetro ad alta precisione, pulsanti facili da utilizzare per attivare facilmente le varie funzionalità.

Redmi Watch4. Occasione imperdibile per il Redmi Watch4. Lo smartwatch di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 60 euro. Schermo rettangolare molto ampio e con ottima luminosità, autonomia che può durare fino a 20 giorni e più di 150 modalità di allenamento. GPS integrato e monitoraggio avanzato della salute e del sonno.

Smart TV

Smart TV LG 32 pollici. Sconto del 50% e offerta shock. Ecco una delle migliori offerte della giornata. Lo smart TV LG da 32 pollici è disponibile solo per oggi a metà prezzo e la paghi meno di 160 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Perfetto per la cucina o la camera da letto, è dotato del sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Computer&Tablet

Mac mini. Oggi non mancano i prodotti Apple in offerta. Come ad esempio il nuovo Mac Mini con processore M4. Su Amazon è disponibile con uno sconto IVA che ti fa approfittare del minimo storico e risparmi 130 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottime prestazioni, si connette facilmente con qualsiasi monitor, ed è dotato di 16 gigabyte di RAM e di 256 gigabyte di memoria interna.

iPad. Torna al minimo storico l'ultima versione dell'iPad con processore A16. Su Amazon è disponibile con uno sconto molto interessante e risparmi decine di euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 11 pollici, fotocamera anteriore e posteriore da 12 megapixel, autonomia prolungata e lo puoi utilizzare anche per lavorare mentre sei in viaggio. Occasione imperdibile

Elettrodomestici

Ventilare a piantana. Uno dei pochi strumenti che ti salva dal caldo afoso di questi giorni: il ventilatore. Se sei alla ricerca di un ventilatore, ecco l'offerta che fa per te: oggi trovi questo modello a piantana abbastanza potente con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 35 euro. Inclinazione regolabile, 3 pale e puoi impostare tre velocità differenti. Facile da pulire e da utilizzare. Ideale per l'abitazione e per l'ufficio.

Telecamera di sicurezza. Sconto del 40% e prezzo stracciato. Per migliorare la sicurezza della tua abitazione, da oggi trovi in offerta su Amazon la telecamera di sicurezza Tenda CP3 Pro a meno di 20 euro. In questa fascia di prezzo è una delle migliori che trovi sul mercato ed è facile da configurare e da montare. Immagini in altissima definizione, è in grado di ruotare di 360 gradi e ha anche la visione notturna e l'audio bidirezionale.

Asciugatrice Bosch. Torna con un super sconto l'asciugatrice Bosch Serie 6 con cestello da 9 chilogrammi. Da oggi è disponibile con uno sconto del 44% che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino e la puoi anche pagare a rate. Programmi specifici in base al tessuto del bucato e anche quello rapido per avere ottimi risultati in meno di un'ora. Puoi aggiungere anche dei servizi extra di Amazon riservati ai grandi elettrodomestici.

Vaporella Polti. Prezzo in picchiata e minimo storico. Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile la Vaporella Polti con uno sconto del 42% e risparmi quasi 100 euro. Ferro da stiro professionale dotato di una grande potenza e di una pressione a 3 Bar. Nella confezione trovi anche 20 fiale di Kalstop per ridurre la produzione di calcare che rovina le componenti interne dell'elettrodomestico.

