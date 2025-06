Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google Calendar è una delle principali app che Google mette a disposizione dei suoi utenti. L’applicazione può rappresentare uno strumento utilissimo per gestire la propria giornata, il calendario delle attività e la vita lavorativa.

Uno dei punti di forza di Calendar è l’integrazione con altre applicazioni che si basa su Calendar Provider API. Applicazioni di terze parti hanno la possibilità di accedere al calendario dell’utente per creare, modificare e cancellare eventi.

Si tratta di una funzione comoda che, però, può rappresentare un rischio per la privacy. Per questo motivo, Google ha introdotto una nuova funzione di sicurezza che permette agli utenti di proteggere i propri dati. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Più sicurezza per Google Calendar

Per garantire agli utenti una gestione più completa di Google Calendar e di tutti i dati collegati, gli sviluppatori hanno implementato una nuova funzione che consente un maggior controllo in merito all’interazione con le altre app.

Aprendo l’app di Google Calendar e premendo sulle tre linee in alto a sinistra e poi su Impostazioni > Impostazioni generali è possibile accedere all’opzione Condividi i dati di Google Calendar con altre app. Quest’opzione è attiva di default.

Gli utenti, però, possono disattivarla in modo da impedire ad app esterne l’accesso ai propri dati salvati nel calendario di Google. Questa funzione è attivabile e disattivabile in qualsiasi momento.

Come chiarito dalla pagina di supporto, la disattivazione della condivisione non ha effetto su “App ed esperienze Google a cui hai eseguito l’accesso con il tuo Account Google” oltre che su “App di terze parti a cui hai concesso l’accesso a Google Calendar in altri modi“.

Il blocco della condivisione, invece, ha effetto su:

app di calendario di terze parti

widget di calendario di terze parti

altre app non basate principalmente sul calendario come le app per le videoconferenze o per la gestione dei turni

alcune funzionalità del sistema operativo Android

Per i dettagli completi sul funzionamento del sistema, Google ha realizzato una pagina di supporto che può essere raggiunta premendo sul link presente sotto il tasto che permette di attivare o disattivare la condizione delle informazioni di Calendar con altre app.

Come utilizzare la nuova funzione

Il nuovo strumento per gestire la condivisione dei dati da parte di Google Calendar è disponibile con l’ultima versione dell’app per smartphone e tablet Android. Il rollout dell’aggiornamento è attualmente in corso.

Gli utenti possono verificare la disponibilità di una nuova versione dell’app direttamente dal Google Play Store oppure possono accedere alle Impostazioni di Calendar per verificare se il tasto per bloccare la condivisione dei dati è già attivo o meno.