Con la nuova funzione Audio Overviews, Google introduce delle panoramiche audio generate con l'AI per i risultati della ricerca: ecco come si usa questo tool

Fonte foto: DIA TV / Shutterstock.com

Google continua a lavorare a nuove funzioni legate all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei suoi servizi. Il lancio di una nuova versione di Gemini e di vari strumenti AI sono solo i primi passi di un programma molto più vasto.

Prima di lanciare nuovi servizi per tutti, però, Google ha la necessità di effettuare dei test. L’azienda ha creato, a tal scopo, il programma Search Labs, non ancora disponibile in Italia. Tramite questo programma è ora possibile provare una nuova funzione AI che va ad arricchire la ricerca online.

Google, infatti, ha annunciato il rilascio di Audio Overviews, una nuova funzione che punta a integrare anche una componente audio all’interno dei risultati di una ricerca online. Si tratta di un nuovo tassello che va ad arricchire la gamma di strumenti legati all’uso dell’AI per la ricerca online.

Cos’è Audio Overviews

Audio Overviews è la nuova funzione AI di Google che va ad arricchire la ricerca online. Utilizzando gli ultimi modelli di Gemini, infatti, il motore di ricerca può generare delle panoramiche audio legate alla ricerca effettuata dall’utente.

Si tratta di una funzione aggiuntiva, che non sostituisce gli altri strumenti di ricerca. Gli utenti possono decidere, però, di ascoltare la panoramica sul tema ricercato generata dall’intelligenza artificiale e, eventualmente, accedere a contenuti web collegati.

Da segnalare che Audio Overviews non appare sempre tra i risultati di ricerca. È l’AI a decidere se far comparire o meno la funzione dopo che l’utente ha effettuato la ricerca. Questa decisione viene presa sulla base dell’effettiva utilità che può avere una panoramica audio sull’argomento.

Nel caso in cui l’AI decida di attivare Audio Overviews, inoltre, non c’è alcun obbligo di ascoltare il riassunto. L’utente può, infatti, passare direttamente alla lettura dei risultati testuali, senza dover consultare la parte audio generata dall’intelligenza artificiale.

Come usare Audio Overviews

Come sottolineato in precedenza, Audio Overviews è, per il momento, una funzione sperimentale. Di conseguenza, non è ancora accessibile a tutti. Gli utenti che partecipano al programma Search Labs hanno la possibilità di testare questa funzione.

Per il momento, considerando l’inaccessibilità di Search Labs in Italia, questa nuova funzione di ricerca non è accessibile per gli utenti italiani. Ulteriori aggiornamenti in tal senso dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.

Bisogna evidenziare, in ogni caso, che la funzione, come già accaduto in passato per altri strumenti, potrebbe non superare la fase di test e, quindi, non uscire dal programma di Google, nel caso in cui la sua utilità non sarà dimostrata.