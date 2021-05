Intelligenza Artificiale: i corsi di laurea in comunicazione digitale, le nuove professioni e le sfide per il futuro

Nuove tecnologie e sfide future: i corsi di laurea per stare al passo coi tempi

Il futuro è nel web, in un nuovo modo di comunicare, ma soprattutto nell’uso del digitale e delle nuove tecnologie che trovano impiego nei più svariati ambiti, dalla mobilità alla salute, all’amministrazione pubblica. Da sempre un passo avanti Link Campus University propone un corso di laurea triennale in Tecnologie innovative per la comunicazione digitale e un corso di laurea magistrale in Tecnologie e linguaggi della comunicazione, indirizzo Interaction design.

Corsi innovativi in cui si studiano questi argomenti con uno sguardo al futuro e alle nuove prospettive lavorative. I corsi di laurea in comunicazione sono un modo per scoprire come la società che ci circonda sta cambiando e per non rimanere indietro, cogliendo le grandi opportunità offerte dalla continua evoluzione che la comunicazione digitale impone.

Interaction Designer ed esperti di comunicazione digitale: i professionisti più richiesti

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’evoluzione dei sistemi digitali che hanno alla base l’Intelligenza Artificiale. Un mutamento che metterà sempre più al centro l’interaction designer e gli esperti di comunicazione digitale. Queste figure sono nevralgiche per sfruttare le informazioni raccolte sui social media e gli schemi ricorrenti, scegliendo la direzione in cui andranno le fasi di progettazione. La creatività e l’intuizione sono degli elementi chiave che vanno sviluppati e alimentati grazie allo studio e alla volontà di mettersi in gioco con un corso di laurea in comunicazione.

Un percorso che consente di acquisire conoscenze, sia teoriche che pratiche, utili per progettare soluzioni interattive in diversi ambiti. In una società in cui le persone, sempre di più, comunicano tramite applicazioni digitali e tecnologie differenti, è fondamentale fornire servizi che mettono al centro prima di tutto le necessità dei fruitori, per offrire un servizio innovativo e utile. Gli studi in Innovation & Digital, ad esempio, nascono con lo scopo non solo di fornire gli strumenti per realizzare prototipi di applicazioni digitali, definendone funzionalità e organizzazione, ma anche di curare la comunicazione tramite i social media e di individuare il target di riferimento.

D’altronde le sfide aperte dall’Intelligenza Artificiale sono numerose e i professionisti della comunicazione digitale, così come i designer, hanno il compito di raccoglierle, forti di una formazione all’avanguardia. La necessità di conciliare le esigenze degli esseri umani con quelle delle macchine, l’interesse verso lo sviluppo sostenibile e le implicazioni etiche: questi sono solo alcuni fra i temi interessanti che possono – e devono – essere affrontati in questo periodo di grandi cambiamenti.

L’Università degli Studi Link Campus University è una fra le poche Università che ha scelto di guardare oltre e di cercare una risposta a queste domande con la creazione di un Corso di laurea triennale e magistrale in Comunicazione digitale. Due percorsi formativi innovativi che proiettano gli studenti verso le nuove professioni del futuro, sempre più richieste. Hai voglia di conoscere i piani di studio, i docenti e la metodologia didattica? Vieni a scoprire come diventare un esperto di comunicazione digitale agli Open Day del 21 maggio.

Contenuto offerto da Unilink.