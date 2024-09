IPad Air, con lo sconto di oggi il prezzo sprofonda: affare immediato

L'iPad Air nella versione Wi-Fi + Cellular è in promo speciale con uno sconto del 28% e risparmi più di 200 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’iPad Air è sempre stata la scelta migliore per chi è alla ricerca di un tablet con ottime performance, ma a un prezzo accessibile a molti. Quando lo si trova in offerta, con uno sconto sostanzioso, ecco che diventa immediatamente un best-seller. Esattamente quello che accade oggi con l’iPad Air con processore Apple M1 che assicura prestazioni elevate, come quelle di un PC. La versione dell’iPad Air Wi-Fi + Cellular (è, quindi, in grado anche di collegarsi autonomamente alla rete dati utilizzando una scheda SIM) è disponibile con un ottimo sconto del 28% che fa scendere il prezzo al punto più basso mai registrato su Amazon. Inoltre, lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

L’iPad Air fa della versatilità uno dei suoi punti di forza. Lo puoi utilizzare non solo per vedere film e serie TV (sarebbe un po’ sprecato), ma anche (e soprattutto) per lavorare mentre sei in viaggio. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata, a partire dal display Liquid Retina da 10,9 pollici e dal processore Apple M1, lo stesso presente su alcuni modelli di PC. Puoi anche collegare una tastiera Bluetooth e trasformarlo in un mini PC. Chiedere di più a un prezzo così basso è veramente difficile: clicca sul banner e approfitta subito della promo.

iPad Air

iPad Air: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da non farsi scappare. Da oggi trovi l’iPad Air a un prezzo eccezionale di 599 euro grazie allo sconto del 28% che fa scendere il prezzo di questa versione al minimo storico. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Il tablet Apple è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi anche in meno di 24 ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Il periodo per il reso gratuito, invece, è di 14 giorni.

iPad Air

iPad Air: la scheda tecnica

Ricapitoliamo le caratteristiche tecniche dell’iPad Air in offerta su Amazon. Monta il processore M1, con la CPU 8-core che garantisce prestazioni fino al 60% rispetto al modello precedente. La memoria interna è da 64 GB. Display Liquid Retina LCD IPS, con diagonale da 10,9", quindi sufficientemente confortevole per giocare o guardare contenuti streaming. Ma anche per lavorare. Luminosità fino a 500 nit, tecnologia True Tone e rivestimento antiriflesso. La tecnologia Mini LED fa poi la differenza.

La fotocamera principale è da 12 MP e consente di girare video 4K, mentre la fotocamera "selfie" è da 12 MP, con risoluzione 1080p ultra-grandangolare e con la funzione Inquadratura Automatica. Ciò significa che puoi muoverti durante una videochiamata o una diretta streaming, restando sempre "al centro della scena". Connessione ultra veloce tramite lo standard Wi-Fi 6 e la versione cellular in 5G.

iPad Air