IPad Pro, mai visto a questo prezzo: lo sconto è spaziale

Fonte foto: S_Kaisu/iStock

Se c’è un dispositivo Apple che in questi anni è riuscito a crearsi una propria nicchia di mercato, è sicuramente l’iPad Pro. Il tablet per i "professionisti" di Apple è unico nel suo genere: dimensioni generose, schermo eccezionale e performance simili a quelle di un computer portatile. E non potrebbe essere altrimenti, avendo a bordo molte delle componenti che troviamo anche nei MacBook Air e Pro, a partire dal processore M2, uno dei chip più potenti disponibili sul mercato. Ma non finisce qui: collegando al tablet una tastiera wireless e l’Apple Pencil lo trasformi in uno strumento di lavoro multifunzionale, con il quale modificare documenti di lavoro, prendere appunti o modificare immagini e video.

Tutto questo a un prezzo mai visto prima. Da oggi, infatti, troviamo l’iPad Pro di sesta generazione (l’ultima lanciata sul mercato da Apple) al minimo storico grazie all’ottimo sconto del 19% disponibile sulla versione con schermo da 12,9", la più grande e performante. Il risparmio è di ben 300€ e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando lo strumento messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. Essendo una promo su un dispositivo Apple potrebbe terminare prestissimo, quindi bisogna essere molto veloci.

iPad Pro 12,9": caratteristiche tecniche

Performance sbalorditive per un dispositivo che è riduttivo definire semplicemente come un tablet. L’iPad Pro, fin dal lancio del primo modello, ha sempre avuto un obiettivo ben preciso: diventare lo strumento prediletto per coloro che lavorano in mobilità. E con le ultime versioni l’obiettivo è stato raggiunto a pieno, grazie soprattutto alla componenti scelte dall’azienda di Cupertino.

Il modello che oggi troviamo in offerta è la versione più grande e performante tra quelle disponibili sul mercato. Troviamo a bordo un processore Apple M2, lo stesso presente su alcune versione di MacBook e questo dovrebbe far capire cosa è in grado di fare questo tablet. Puoi registrare video con una qualità elevatissima e anche utilizzare app per il foto ritocco o il video editing. Eccezionale anche lo schermo: troviamo un display Liquid Retina XDR da 12,9" che raggiunge livelli di contrasto elevatissimi. Anche la luminosità è elevatissima e tocca picchi di 1000nit. Non mancano tecnologie evolute come il True Tone (per non affaticare gli occhi) e il ProMotion che assicura un refresh rate fino a 120Hz.

Come abbiamo ripetuto più volte, si tratta principalmente di un dispositivo con il quale lavorare. E per questo motivo è presente una fotocamera frontale da 12MP con un ampio angolo visivo per fare videochiamate sempre perfette. Puoi anche collegare la tastiera Bluetooth Magic Keyboard per renderlo un vero computer portatile. Nella parte posteriore è presente un comparto fotografico professionale, simile a quello presente sugli iPhone con una fotocamera da 12MP e un ultra-grandangolo da 10MP.

La batteria assicura la massima autonomia e non hai problemi ad arrivare a fine giornata. Inoltre, Apple assicura aggiornamenti rapidi e continui per moltissimi anni e l’arrivo di nuove funzionalità pensate appositamente per iPadOS.

iPad Pro 12,9" in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo eccezionale per l’iPad Pro da 12,9" (con 256GB di memoria interna). Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 1299€, con uno sconto del 19% che fa risparmiare ben 300€ sul prezzo di listino. Ricordiamo che trovare un dispositivo Apple in offerta è già un evento piuttosto raro e sono passati diversi mesi dall’ultima promo lanciato dall’iPad Pro. Questo fa capire l’eccezionalità dell’evento e se stavate aspettando il momento giusto per acquistare questo dispositivo, è arrivato oggi. Potete anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando lo strumento messo a disposizione da Amazon: 5 rate da 260€ al mese. La spedizione e la consegna sono a cura del sito di e-commerce e per il reso avete ben 30 giorni di tempo.

Se volete spendere un po’ di meno, troviamo sempre in offerta l’iPad Pro con schermo da 11". Oggi è disponibile a un prezzo di 899€ con uno sconto del 16%. Il risparmio è di circa 200€ e c’è sempre la possibilità di pagare la rate a tasso zero.

