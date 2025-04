IPhone 15, il prezzo sprofonda al minimo storico: sconto incredibile

L'iPhone 15 è disponibile in offerta con un super sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Approfitta degli sconti Apple.

Questo mese di aprile si chiude nel migliore dei modi. Su Amazon, infatti, arrivano promo molto interessanti per uno dei telefoni più venduti degli ultimi anni: l’iPhone 15. La penultima versione dello smartphone Apple è in offerta con uno sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 200 euro per la versione da 256 gigabyte, quella un po’ più di memoria che ti permette di installare più app e di salvare più immagini. Oltre allo sconto imperdibile, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, per delle condizioni di acquisto che non trovi su altri siti web.

Nonostante non sia l’ultima versione dello smartphone Apple, l’iPhone 15 resta tuttora uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Prestazioni al top, tecnologie di ultima generazione e un comparto fotografico che non ti tradisce. Insomma, lo smartphone perfetto da acquistare oggi, soprattutto grazie allo sconto Apple che ti permette di risparmiare centinaia di euro. E Amazon ci riserva anche altre sorprese: l’iPhone 15, infatti, non è l’unico telefono dell’azienda di Cupertino in offerta. Scoprili tutti nei banner qui in basso.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per l’iPhone 15 nella versione con 256 gigabyte. Ma non solo. Andiamo in ordine. Lo smartphone top di Apple con una maggiore quantità di memoria è in offerta a un prezzo di 799 euro, con uno sconto del 21% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico in questo periodo e risparmi più di 200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 159,80 euro al mese utilizzando il servizio Apple presente nella pagina prodotto.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche la versione da 128 gigabyte dell’iPhone 15. In questo caso lo sconto è del 20% e il prezzo è di 699 euro. Puoi sempre dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese. Disponibile in diverse colorazioni.

Per chi, invece, vuole l’ultima versione dello smartphone Apple, c’è sempre in promo speciale l’iPhone 16 con 128 gigabyte di RAM. Il prezzo è molto interessante: 799 euro grazie allo sconto IVA. Il risparmio è di circa 200 euro e puoi pagarlo in 5 comode rate a tasso zero da 159,80 euro al mese. Puoi scegliere tra diversi colori e la disponibilità è immediata. A te la scelta.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Con la promo di oggi l’iPhone 15 diventa uno dei telefoni con il miglior rapporto qualità-prezzo tra quelli disponibili su Amazon. Un’occasione unica per uno smartphone che, nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno, resta ancora uno dei migliori. E il merito è sia delle componenti scelte da Apple, sia dei continui aggiornamenti software.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dello smartphone. L’iPhone 15 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e che assicura immagini con una qualità elevatissima. Caratterizzato anche dalla presenza della Dynamic Island, "l’isola digitale" presente nella parte superiore dello schermo con la quale puoi interagire e accedere velocemente alle funzioni principali delle app che utilizzi maggiormente. Le prestazioni sono assicurate dal processore A16 Bionic supportato da 256 gigabyte di memoria interna.

Rispetto ai modelli precedenti, l’iPhone 15 fa anche un salto in avanti per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, è presente una doppia fotocamera: quella principale da 48 megapixel e a supporto un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera principale funziona anche da teleobiettivo grazie allo zoom 2x. La fotocamera selfie è la solita garanzia e ti permette di scattare autoritratti da caricare direttamente sui canali social. Non mancano le tante modalità di scatto e video tipiche di Apple, ulteriormente migliorate rispetto al passato.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per tutto il giorno e grazie al supporto alla porta USB-C puoi ricaricare l’iPhone 15 con qualsiasi caricabatteria.

