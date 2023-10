IPhone 15, ancora segnalazioni di surriscaldamento

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Continuano le segnalazioni sul surriscaldamento di moltissimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. A pochi giorni dall’uscita dell’aggiornamento ufficiale iOS 17.0.3, rilasciato da Apple per risolvere tali problemi, in moltissimi continuerebbero a riscontrare temperature anomale sui propri device a prescindere dalla ricarica. Lo riporta il magazine americano ZD-Net, che ha ricevuto segnalazioni specifiche da parte dei suoi lettori con iPhone 15 Pro e Pro Max.

iPhone 15, ancora problemi di surriscaldamento

Con il rilascio di IOS 17.0.3 Apple ha confermato di aver risolto gli iniziali problemi di surriscaldamento dei suoi top di gamma, riscontrati dagli utenti quando i device erano in carica.

Tuttavia, da qualche giorno si stanno moltiplicando in rete le testimonianze di moltissime persone che hanno riscontrato temperature piuttosto elevate in alcune circostanze specifiche: durante le telefonate, durante l’esecuzione di alcuni giochi, durante l’ascolto di musica (con gli auricolari) e anche quando si utilizza la fotocamera.

Dai test effettuati con la termocamera, si nota che i device possono raggiungere anche i 42 gradi dopo una telefonata particolarmente lunga. Una temperatura non solo fastidiosa, ma anche preoccupante e che, chiaramente, potrebbe avere ripercussioni sul device.

Come ben noto, molte di queste criticità erano già state segnalate nelle settimane passate, nonostante questo l’azienda di Cupertino avrebbe puntato a risolvere solo quella relativa alla ricarica dei suoi smartphone che, stando alle dichiarazioni ufficiali, sarebbe colpa di alcune applicazioni di terze parti che andrebbero in conflitto con il nuovo processore A17 Pro.

Le app in questione sono Instagram, Uber e il gioco di corse Asphalt 9. La cosa curiosa è che questi inconvenienti non hanno riguardato universalmente tutti gli iPhone ma solo alcuni modelli e il perché di questa “selezione” non è ancora stato chiarito.

Cosa ancora più curiosa sono le recensioni positive dopo l’aggiornamento di IOS 17.0.3 che per molti utenti avrebbe risolto qualsiasi problema di surriscaldamento, con i loro iPhone che funzionerebbero alla perfezione.

La risposta di Apple al problema

Naturalmente, Apple è intervenuta a più riprese sulla questione anzitutto evidenziando le app che causerebbero il surriscaldamento e poi, con una certa enfasi, per screditare l’ipotesi di errori di progettazione nel sistema di dissipazione del calore dei suoi iPhone 15.

Però, in riferimento alle ultime segnalazioni, il colosso di Cupertino ancora non si è espresso ufficialmente, restando fermo sulle precedenti dichiarazioni sul conflitto tra il chip A17 Pro e le app di cui sopra.

Al momento, quindi, non resta che attendere il rilascio di un nuovo aggiornamento, cercando di avere cura del proprio device e, se possibile, evitando processi troppo energivori che potrebbero davvero diventare pericolosi per il telefono e per l’utente stesso.

Tra i suggerimenti dell’azienda di Cupertino, di nuovo, quello di disinstallare le applicazioni incriminate, utilizzare lo smartphone in un ambiente fresco e lontano da fonti di calore e cercare di non avviare nessun processo con il device in carica.

Chiaramente se durante l’utilizzo il dispositivo diventasse davvero troppo caldo, è consigliabile anche fissare un appuntamento con un tecnico specializzato all’interno di uno dei molti Apple Store del paese.