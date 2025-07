Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: NDQ / Shutterstock.com

Nel catalogo di Apple tra i prodotti “entry-level” troviamo il MacBook Air, un notebook arrivato sul mercato per consentire a chiunque di accedere all’ecosistema dell’azienda di Cupertino ma a un prezzo più contenuto, 999 euro in Italia. Tuttavia sembra che il colosso della tecnologia voglia spingersi oltre, introducendo un MacBook ancora più conveniente.

Cosa sappiamo del nuovo MacBook low-cost

Stando a quanto condiviso dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple starebbe lavorando a un nuovo MacBook con Chip A18 Pro, lo stesso processore che alimenta gli iPhone 16 Pro e Pro Max.

Un’indiscrezione quantomeno curiosa, con l’azienda di Cupertino che avrebbe in mente di rinunciare a un processore della serie M a beneficio di una soluzione indubbiamente molto efficiente su smartphone.

Secondo l’analista, il chip A18 Pro dovrebbe garantire anche su desktop un’esperienza più che adeguata, così come testimoniato anche dai benchmark su Geekbench che mostrano un punteggio single-core di circa 3500 per l’A18 Pro, leggermente inferiore all’M4 del Mac mini.

Per quanto riguarda il punteggio multi-core, siamo a circa 8780, che, nonostante sia notevolmente inferiore ai 15000 dell’M4, può essere paragonato al chip M1 del 2020. Un processore che, per altro, molti continuano a utilizzare senza alcun problema e che per un computer di fascia bassa potrebbe andare più che bene, soprattutto se utilizzato per attività quotidiane che non richiedono risorse troppo specifiche.

Sempre secondo Kuo, il nuovo dispositivo avrà uno schermo da 13 pollici, come quello dell’attuale MacBook Air ma non dovrebbe sostituire questo modello ma dovrebbe semplicemente essere un’opzione più economica per chi vuole un PC a marchio Apple ma senza spendere cifre esagerate.

Oltre a questo, sappiamo anche che il device potrebbe arrivare sul mercato in diverse varianti colorate (forse rosa, giallo e argento), come a sottolineare una versione consumer del celebre notebook.

Quando arriva e quanto costerà il nuovo MacBook

Secondo Kuo, la produzione di questo nuovo modello di MacBook dovrebbe iniziare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, per arrivare sul mercato nel primo trimestre del prossimo anno.

Sembra, inoltre, che Apple abbia molta fiducia in questo progetto, puntando a una produzione di 5-7 milioni di unità entro il 2026. Un numero indubbiamente importante di dispositivi nel tentativo di attirare verso questo prodotto quella quota di “indecisi” che non hanno effettivamente bisogno di un MacBook per le loro attività quotidiane e, dunque, ripiegano su alternative più a buon mercato.

E infatti è chiaro che il successo di questo nuovo dispositivo dipenderà inevitabilmente dal suo prezzo di listino e da quanto sarà effettivamente più economico rispetto al MacBook Air.

Vero è che Apple non ha mai proposto un MacBook (di ultima generazione) al di sotto dei 999 euro della versione Air e l’introduzione di un modello ancora più accessibile rappresenterebbe un territorio inesplorato sia per l’azienda che per i consumatori.

Chiaramente, trattandosi di un device dalle prestazioni più modeste, la strategia di pricing sarà fondamentale per giustificare l’eventuale divario prestazionale con i modelli con chip della serie M e se il device avrà davvero un rapporto qualità/prezzo interessante, potrebbe attrarre tutte quelle persone che non hanno intenzione di spendere 1.000 euro per un computer portatile ma che vogliono comunque un prodotto a marchio Apple.