Spuntano in rete nuove indiscrezioni dul prossimo iPhone 17 Air, il nuovo e attesissimo smartphone ultra-sottile di Apple che arriverà sul mercato per competere con il Samsung Galaxy S25 Edge, presentato dal colosso sudcoreano solo poche settimane fa.

A fornire i nuovi rumor è stato il leaker Majin Bu, ritenuto di solito una fonte molto affidabile, che sui suoi social ha condiviso alcune novità sul design del futuro melafonino.

Come sarà il design di iPhone 17 Air

Stando a quanto condiviso da Majin Bu, il device ha uno spessore di soli 5,5 mm e un peso di circa 146 grammi. Due dettagli che lo renderebbero uno degli smartphone più compatti mai realizzati dall’azienda di Cupertino.

Sappiamo che avrà un su un telaio in alluminio serie 7000, una lega utilizzata anche in ambito aerospaziale, che dovrebbe garantire una resistenza e leggerezza.

Data la sottigliezza estrema del device sono essenzialmente due i dubbi dei consumatori: il primo riguarda i problemi strutturali che, al tempo dell’iPhone 6 crearono non pochi problemi a Apple, con molti device che si piegavano malamente solo inserendoli in tasca. Stavolta, però, per prevenire un secondo “bendgate”, l’azienda avrebbe optato per un display di dimensioni ridotte, protetto da un vetro Ceramic Shield.

Il secondo dubbio riguarda l’autonomia. Sembra infatti che per mantenere le dimensioni contenute, Apple abbia optato per una batteria poco capiente, forse meno di 3.000 mAh. Tuttavia, dalle prime indiscrezioni il componente dovrebbe avere una densità energetica superiore del 15-20% rispetto alle tradizionali celle agli ioni di litio che dovrebbe garantire circa 6/7 ore di utilizzo intenso.

Altre indiscrezioni su iPhone 17 Air

Stando a quel che si legge in rete (ma non ancora confermato da Apple) il nuovo iPhone 17 Air avrà uno schermo OLED con Always-On e ProMotion (il refresh rate variabile) fino a 120 Hz. Non mancheranno nemmeno la Dynamic Island, lanciata sui modelli Pro di iPhone 14 e ormai arrivata su tutti i prodotti in catalogo e il sensore per il Face ID.

Il processore sarà un A19 sviluppato da Apple e realizzato con un processo produttivo a 3nm. A questo si aggiungeranno 8 GB di RAM e diversi tagli di memoria, probabilmente fino a 512 GB. Il chip consentirà, ovviamente, agli utenti di accedere alle funzioni di Apple Intelligence.

Da quel che sappiamo, per le fotocamere l’azienda di Cupertino ha puntato su un singolo sensore posteriore da 48 MP seguendo quanto già visto sul recente iPhone 16e. La fotocamera anteriore sarà da 24 MP, superando nettamente gli attuali modelli fermi a 12 MP.

Sul fronte delle connessioni non mancheranno WiFi 7 e il 5G con supporto globale per eSIM. Dovrebbe esserci anche la ricarica wireless con MagSafe.

Come già anticipato, Apple non ha ancora confermato nessuna di queste indiscrezioni, tuttavia secondo gli esperti iPhone 17 Air sarà una specie di “esperimento” destinato a chi cerca un dispositivo elegante, leggero e facile da trasportare ben consapevole dei compromessi in termini di autonomia e comparto fotografico.

Sembra, comunque, che Apple abbia intenzione di portare sul mercato anche una battery case da acquistare separatamente, per estendere la durata d’uso del device senza alterarne il design ultrasottile.

Il nuovo smartphone dovrebbe essere presentato per settembre 2025 al fianco dei nuovi iPhone 17 e, stando sempre alle indiscrezioni, andrà a prendere il posto del modello Plus.