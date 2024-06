IPhone 15 Pro, prezzo crollato al minimo storico: sconto Amazon imperdibile

L'iPhone 15 Pro è in offerta con uno sconto superiore ai 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Ecco le caratteristiche e quanto costa.

Non è una truffa, non è periodo di Prime Day o di Black Friday, ma è solamente un’offerta lampo eccezionale di Amazon da cogliere al volo. Stiamo parlando della nuova promo disponibile da oggi sul sito di e-commerce per l’iPhone 15 Pro, lo smartphone premium di Apple lanciato sul mercato da qualche mese. Sul sito di e-commerce è disponibile al minimo storico grazie a uno sconto superiore ai 300 euro che lo fa diventare un vero bestseller. Non a caso in queste ultime ora risulta essere uno dei dispositivi tecnologici più venduti e ti consigliamo di approfittarne immediatamente, prima che le scorte terminino.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’iPhone 15 Pro non c’è tanto da dire. In questi mesi se ne è parlato tantissimo e tutti sono d’accordo sul fatto che si tratta di un vero smartphone premium. Le novità introdotte da Apple non sono di poco conto, a partire dalla cornice in titanio che lo rende più leggero, fino al nuovo sistema fotografico che migliora la qualità degli scatti rispetto al passato. Inoltre, è stato aggiunto sulla cornice esterna anche un nuovo pulsante chiamato "Azione" che puoi personalizzare come vuoi e che ti permette di accedere velocemente alle funzioni più utilizzate. A questo prezzo è un vero affare.

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro: prezzo, offerta e sconto

Da oggi trovi l’iPhone 15 Pro in offerta a un prezzo di 1049 euro grazie allo sconto del 23% che trovi in pagina. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma stiamo parlando di un prodotto Apple e da poco uscito sul mercato. Il risparmio sul prezzo di listino supera i 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 209,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. In alternativa c’è il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di pagamento. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimo giorni. Ti consigliamo di approfittarne subito: al momento è il più venduto sul sito di e-commerce e le scorte potrebbero terminare molto presto.

Puoi scegliere tra diversi colori in base ai tuoi gusti.

iPhone 15 Pro – blu

iPhone 15 Pro – titanio

iPhone 15 Pro – nero

iPhone 15 Pro – bianco

iPhone 15 Pro: le caratteristiche tecniche

Potenza ai massimi livelli e novità sostanziali rispetto al modello precedente. L’iPhone 15 Pro si presenta così, seguendo quanto di buono presente nelle versioni passate, ma portando novità in tanti piccoli aspetti. Andiamo per punti e vediamo come è lo smartphone premium.

Partiamo con le marce alte grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici che assicura immagini con una risoluzione elevatissima e colori realistici. Il display è dotato anche della tecnologia ProMotion che spinge il refresh rate fino a 120 Hz e lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. L’altra particolarità del display è la presenza della Dynamic Island, "un’isola" interattiva presente nella parte superiore dello schermo che ti permette di accedere velocemente alle app che utilizzi di più tramite degli utili widget. Puoi, ad esempio, vedere le indicazioni stradali, oppure gestire la musica che stai ascoltando o leggere i messaggi in entrata su WhatsApp. Prestazioni elevatissime grazie al nuovo A17 Pro, un chip innovativo e che supporta qualsiasi applicazione, anche le più pesanti.

Un deciso salto in avanti anche nel comparto fotografico. Apple ha rinnovato i suoi sensori e ha dotato l’iPhone 15 Pro di una tripla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 48 megapixel, teleobiettivo da 12 megapixel e fotocamera ultra-grandangolare sempre da 12 megapixel. I speciali sensori fotografici utilizzati da Apple lavorano insieme per offrirti una varietà di soluzioni praticamente infiniti. E nell’app fotocamera trovi anche le classiche modalità per registrare video che arricchiscono la tua esperienza utente.

Concludiamo con l’ottima batteria che ti accompagna per tutto il giorno senza problemi e con i continui aggiornamenti rilasciati da Apple. Infine, sulla cornice laterale è presente anche il nuovo tasto "Azione" che puoi personalizzare in base alle tue necessità e assegnargli una funzione specifica.

