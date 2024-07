IPhone 15 Pro, lo sconto è sensazionale: mai visto a questo prezzo

Lo smartphone Apple è in promo con uno sconto che sfiora i 300 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa e le caratteristiche

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Al Prime Day manca sempre meno, ma se volete fare un ottimo affare, questa è l’offerta che non dovete farvi sfuggire oggi. Stiamo parlando della promo disponibile su Amazon per l’iPhone 15 Pro, l’ultima versione dello smartphone premium dell’azienda di Cupertino. Oggi lo trovi con uno sconto del 22% che ti fa risparmiare quasi 300 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero, opzione che altri siti non ti offrono. Hai anche la garanzia assicurata da Amazon e la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dall’acquisto.

Il 16 e 17 luglio c’è il Prime Day con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti gratis per i prime 30 giorni e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

L’iPhone 15 Pro è la versione più "carrozzata" dello smartphone Apple. Rispetto al modello precedente le novità sono sostanziali, a partire dall’utilizzo del titanio per la cornice laterale che lo rende ancora più leggero e resistente allo stesso tempo. Processore eccezionale e nuovo sistema fotografico che ti permette di scegliere tra diverse lunghezze focali ed è come avere sette obiettivi in uno. Uno smartphone con pochi rivali e oggi lo trovi a un super prezzo.

iPhone 15 Pro – titanio blu

iPhone 15 Pro – titanio bianco

iPhone 15 Pro – titanio naturale

iPhone 15 Pro – titanio nero

iPhone 15 Pro: prezzo, offerta e sconto

Trovi l’iPhone 15 Pro a un prezzo veramente eccezionale. Oggi su Amazon costa 969 euro con uno sconto del 22% che ti fa risparmiare quasi 300 euro. Può sembrare un risparmio contenuto, ma stiamo parlando di uno dei migliori smartphone sul mercato e sappiamo molto bene quanto sia difficile trovare un dispositivo Apple in offerta. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 193,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Inoltre, solo per pochissimi giorni, acquistando l’iPhone 15 Pro ottieni anche uno sconto di 10 euro sull’acquisto di una custodia MagSafe ufficiale (da comprare sempre su Amazon).

iPhone 15 Pro – titanio blu

iPhone 15 Pro – titanio bianco

iPhone 15 Pro – titanio naturale

iPhone 15 Pro – titanio nero

Apple Custodia MagSafe trasparente

Apple Custodia MagSafe trasparente

iPhone 15 Pro: le caratteristiche tecniche

La base di partenza era già ottima (quella dell’iPhone 14 Pro) e Apple si è concentrata esclusivamente nel migliorare singoli aspetti e nel rendere ancora più performante e iconico il suo smartphone di punta.

Vediamo le novità principali di questa nuova versione. Apple è partita dai materiali. La cornice laterale è realizzata in titanio e assicura una maggiore resistenza. Lo schermo resta una garanzia. Display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion per un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto scorrevole. Presente anche la Dynamic Island che puoi utilizzare per accedere velocemente alle app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca è presente il nuovo chip A17 Pro progettato per il gaming e per assicurare prestazioni straordinarie. La memoria a disposizione è da 128 gigabyte.

Innovativo anche il sistema di fotocamere. Nella parte posteriore ne trovi tre: la principale da 48 megapixel e poi una ultragrandangolare e un teleobiettivo. Puoi scegliere tra diverse lunghezze focali ed è come avere sette obiettivi in tasca. La qualità degli scatti e dei video è professionale e grazie ai tanti filtri a disposizione puoi modificarle come vuoi.

Altra novità è il tasto Azione presente sul lato sinistro. Un tasto che puoi personalizzare in base alle tue necessità: lo puoi sfruttare per inserire immediatamente la modalità "Silenzioso" oppure per accedere alla videocamera. Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

iPhone 15 Pro – titanio blu

iPhone 15 Pro – titanio bianco

iPhone 15 Pro – titanio naturale

iPhone 15 Pro – titanio nero