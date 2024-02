IPhone 15 Pro, lo sconto è impressionante: prezzo al minimo

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartphone premium di Apple è in offerta con uno sconto mai visto prima e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Ecco l’offerta che non puoi farti scappare.

È uno degli smartphone che negli ultimi mesi ha fatto più parlare di sé, e non potrebbe essere altrimenti. Stiamo parlando dell’iPhone 15 Pro, la versione premium del telefono di Apple, uno dei migliori disponibili in questo momento sul mercato. Uno smartphone che ha portato con sé tante novità, sia nei materiali utilizzati sia nelle componenti presenti all’interno. Esternamente sembra essere la copia del modello precedente, ma per quanto riguarda tutto il resto è pronto a stupirti, a partire dal profilo in titanio che lo rende allo stesso tempo più leggero, più resistente e con una migliore dispersione del calore.

L’iPhone 15 Pro è anche il protagonista di un’offerta eccellente su Amazon. Da oggi, infatti, trovi la versione da 128GB al minimo storico con uno sconto IVA che non puoi farti scappare. Acquistandolo risparmi più di 200 euro e approfitti del prezzo più basso mai registrato su Amazon. Il prezzo è sicuramente elevato, ma stiamo parlando sempre di uno dei migliori smartphone sul mercato. E hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando i servizi presenti nella pagina prodotto.

iPhone 15 Pro – blu

iPhone 15 Pro – bianco

iPhone 15 Pro – naturale

iPhone 15 Pro – nero

iPhone 15 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per cominciare al meglio il weekend approfitta di questa ottima occasione per l’iPhone 15 Pro. Lo smartphone super premium di Amazon è disponibile a un prezzo di 1.029 euro con uno sconto del 17% che ti fa risparmiare poco più di 200 euro. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con i servizi presenti nella pagina prodotto. Essendo un prodotto Apple e sapendo che difficilmente si trovano in sconto, si tratta di un’offerta da non sottovalutare e da non farsi scappare. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Apple e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Beneficia anche dei privilegi riservati agli utenti Prime, tra cui la possibilità di effettuate il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. Ma stiamo parlando di un’iPhone 15 Pro e difficilmente resterete delusi.

Se vuoi spendere un po’ di meno, sempre in offerta e con uno sconto IVA molto interessante trovi anche l‘iPhone 15 "normale". Lo paghi 799 euro e risparmi centinaia di euro su quello di listino. Anche in questo caso si tratta del minimo storico e lo puoi sempre pagare a rate.

iPhone 15

iPhone 15 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ha eguali sul mercato. In un’ipotetica classifica dei migliori telefoni disponibili sul mercato, l’iPhone 15 Pro occupa una delle prime cinque posizioni. E ci stiamo tenendo molto larghi.

Apple ha fatto un grande lavoro per migliorare tanti piccoli aspetti del dispositivo, a partire dal comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, trova posto una tripla fotocamera con sensori di nuova generazione. La fotocamera principale è da ben 48 megapixel e scatta immagini con un livello di dettaglio e di definizione mai visto prima. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo sempre da 12 megapixel con zoom ottico fino a 5x senza perdere di qualità.

Del frame in titanio abbiamo già detto, che permette allo smartphone di essere allo stesso tempo più leggero e resistente. Sempre sulla cornice laterale è presente anche il tasto Azione che ti permette di accedere velocemente ad alcune funzioni dello smartphone. Di base ti permette di impostare la modalità silenziosa con un semplice tap sul pulsante, ma lo puoi programmare anche per accedere all’app fotocamera, oppure per accendere la torcia. Lo smartphone è dotato anche di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion che fa arrivare il refresh rate fino a 120 Hz e lo rende super scorrevole. La potenza è assicurata dal nuovissimo processore A17 Pro che assicura prestazioni mai viste prime ed è ottimizzato appositamente per il gaming.

Ottima anche la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza problemi e viene continuamente ottimizzata dai continui aggiornamenti rilasciati da Apple. Come tutti i dispositivi dell’azienda di Cupertino continuerai a ricevere gli aggiornamenti per tantissimi anni.

