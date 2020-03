La PlayStation 5 si sdoppia, verranno prodotte 2 console: come saranno

2 Marzo 2020 - Non una PlayStation 5, ma ben due, o almeno questo è quello che emerge da una serie di nuove indiscrezioni diffuse in rete in questi giorni. A quanto sembra, il colosso giapponese starebbe pensando di lanciare sul mercato due diversi modelli della PlayStation 5: un modello base e uno più performante. La scelta di Sony è alla base di una nuova strategia commerciale pensata per meglio competere con la Xbox Series X di Microsoft anch’essa attesa per le festività natalizie.

Non solo, a breve dovremmo avere la fatidica conferma sulla data ufficiale della presentazione e, successivamente dell’arrivo sugli scaffali degli store di tutto il mondo. Come dichiarato da Hiroki Totoki, Senior Executive Vice President e Chief Financial Officer di Sony, tra poco disporremmo di nuove notizie relative ai tempi di lancio. La data di presentazione doveva già essere ufficializzata, ma lo scoppio del Coronavirus sta obbligando le aziende a ritardare eventi ufficiali e lancio di nuovi dispositivi.

PS5: due diverse console

Stando alle recenti indiscrezioni comparse in Rete questi giorni, Sony avrebbe intenzione di lanciare sul mercato due diverse console. A diffondere questa notizia è l’utente VFKVeterawn, uno dei soliti ben informati, secondo il quale Sony starebbe lavorando a due differenti modelli di PS5, una strategia che, a quanto sembra, è stata “presa in prestito” da Microsoft anch’essa impegnata nella produzione di due distinti modelli di Xbox. Ricordiamo, la notizia, almeno per ora, non è stata confermata in alcun modo da fonti interne di Sony, quindi, come accede in questi casi, si tratta di indiscrezioni e rumor.

La PlayStation 5 sarebbe così costituita da un modello base in grado di sviluppare 9 Teraflop di potenza, mentre la variante più top di gamma avrebbe una potenza di 12 Teraflop. Le caratteristiche della PS5 apparse in questi ultimi mesi dovrebbe riguardare il modello base e non quello top di gamma. La versione premium, invece, è pensata per dare del filo da torcere alla Xbox Series X di cui si conoscono la maggior parte delle caratteristiche tecniche.

PS5: lancio e prezzo

Ma le rivelazioni di VFKVeterawn non si fermano qui. Il leaker spende due parole anche in relazione a quello che sarà il prezzo di vendita finale al consumatore. Secondo VFKVeterawn il prezzo della PlayStation 5 top di gamma dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 dollari ed entrambe le console verranno lanciate in contemporanea, lasciando così al consumatore la scelta in base alle proprie disponibilità.