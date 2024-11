Sony potrebbe fare una nuova PlayStation Portable per battere Nintendo Switch

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Secondo le indiscrezioni condivise da Bloomberg, Sony è al lavoro su una nuova console portatile, erede diretta della leggendaria PlayStation Portable (PSP) e della meno fortunata PS Vita (in foto), che dovrebbe addirittura consentire agli utenti di giocare in movimento ai giochi per PlayStation 5.

Dalle informazioni a disposizione, il progetto sarebbe ancora in lavorazione ma, se le premesse fatte da Bloomberg si rivelassero fondate, un prodotto con queste potenzialità potrebbe davvero rappresentare una svolta per il mondo del mobile gaming, riaccendendo la vecchia sfida con Nintendo e la sua Switch.

Cosa sappiamo della console portatile di Sony

Da quello che sappiamo, Sony vorrebbe tornare nel mercato delle console portatili ma stavolta non avrebbe intenzione di limitarsi a uno schermo per riprodurre i giochi in remoto come PlayStation Portal, ma vorrebbe puntare a un dispositivo indipendente.

Se, infatti, questo futuro device fosse davvero in grado di riprodurre i titoli PS5 in totale autonomia, Sony potrebbe avere tra le mani un vero a proprio mostro di prestazioni, al pari di Steam Deck, Asus Rog Ally e Lenovo Legion Go che sono a tutti gli effetti dei computer da gaming portatili.

Un prodotto che, quindi, sarebbe radicalmente opposto a PlayStation Portal, che Sony ha lanciato sul mercato nel 2023, e che altro non è che un accessorio per lo streaming da abbinare necessariamente a una PS5. Con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo, gli abbonati PlayStation Plus Premium possono utilizzare il cloud per giocare anche senza la console ammiraglia, però è innegabile che per come è stato concepito, questo dispositivo non possa essere considerato del tutto autonomo.

Oltretutto bisogna sottolineare che un sistema portatile manca dal catalogo dell’azienda giapponese dal 2013 quando con l’arrivo della PlayStation 4 sono stati chiusi i progetti relativi a PSP e PS Vita che, tuttavia, hanno ancora un grandissimo seguito in rete, con una nutrita fanbase che si muove tra il retrogaming e lo sviluppo di nuove applicazioni adatte un po’ a tutte le esigenze.

A fronte di questo, una console handheld potrebbe essere il prodotto di cui gli appassionati hanno bisogno e che, visto anche un mercato delle console portatili in fortissima espansione (grazie anche al successo incredibile di Nintendo Switch), potrebbe rappresentare un’occasione davvero ghiotta per Sony, reduce del lancio della nuova Playstation 5 Pro che, seppur potentissima, non sembra aver fatto breccia nel cuore dei gamer come fu per la prima PlayStation e per la PlayStation 2.

Quando arriverà la nuova console di Sony

Secondo il report di Bloomberg, per vedere sul mercato questa presunta console portatile di Sony bisognerà attendere ancora qualche anno e, trattandosi di un progetto ancora in fase embrionale, non è nemmeno sicuro che venga effettivamente prodotto in massa.

Da quello che sappiamo, al momento, tra i vari progetti in ballo, la precedenza dovrebbe essere della futura PlayStation 6 che, seguendo l’intervallo di tempo intercorso tra l’uscita della PS4 e della PS5, potrebbe arrivare in commercio nel 2027. Solo allora, se i test daranno risultati soddisfacenti, Sony potrebbe concentrare i propri sforzi su un modello portatile, perciò per ora non resta che aspettare.