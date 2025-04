PlayStation 5 PRO a prezzo mai visto: è l'affare del giorno

Fonte foto: Sony

Al momento, è il non plus ultra del mondo del gaming. Forte di una scheda tecnica di altissimo livello e di un catalogo di titoli sconfinato (o quasi), la PlayStation 5 PRO è in grado di regalarti un’esperienza videoludica che non teme paragoni.

D’altronde, l’ultima versione della console di casa Sony sfrutta anche l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza visiva in altissima definizione. Tecnologie come la Spectral Super Resolution o l’Advanced Ray Tracing di seconda generazione sono progettate per avere un realismo di livello superiore indipendentemente dal titolo che scegli di giocare. E grazie al nuovo processore, non accuserai rallentamenti o lag di alcun genere anche con i giochi più esigenti.

Oggi, poi, la PlayStation 5 PRO è protagonista su Amazon con un’offerta che non ha precedenti. Risparmi decine di euro sul listino, puoi scegliere di pagarla a rate a tasso zero e fai un vero affare.

PlayStation 5 Pro a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. Grazie alla promozione di Amazon, infatti, potrai risparmiare decine di euro sul prezzo consigliato della console Sony e potrai scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi (niente interessi e nessuna spesa da sostenere per la pratica istruttoria). Ma procediamo con ordine.

La PlayStation 5 PRO è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre. Comprandola adesso la paghi 726,99 euro e risparmi quasi 100 euro rispetto al prezzo consigliato dal marchio nipponico.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità, la PlayStation 5 PRO costa 145,40 euro al mese per cinque mesi.

PlayStation 5 PRO scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Tutto, nella nuova PlayStation 5 PRO, è pensato per offrirti la miglior esperienza videoludica possibile. Le già citate tecnologie PlayStation Spectral Super Resolution e l’Advanced Ray Tracing ne sono un esempio lampante. La prima sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare le immagini e migliorarne la risoluzione, per una riproduzione ad altissima fedeltà e immagini ricche di colori e dettagli. La seconda, invece, garantisce un realismo di livello superiore, calcolando in tempo reale l’illuminazione e le ombre all’interno della scena di gioco.

La possibilità di scegliere tra la frequenza di aggiornamento di 60 Hz o 120 Hz (a seconda della compatibilità dei giochi) permette poi di vivere un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni o rallentamenti.

Un catalogo di giochi in continua espansione permette infine di sfruttare al meglio tutte le nuove caratteristiche della PlayStation 5 PRO. Con titoli come Spider-Man 2, The Last of Us Remastered, Jedi Survivors, Dragon’s Dogma II e Rise of the Ronin non corri di certo il rischio di annoiarti.

