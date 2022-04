La soundbar premium di Sony diventa 3D con un aggiornamento

L’apprezzatissima soundbar Sony HT-A7000 ha ora una funzione in più: con l’ultimo aggiornamento software rilasciato da Sony è adesso in grado di sfruttare la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping, che serve a migliorare nettamente la percezione tridimensionale del suono senz ariempire la stanza di altoparlanti, come si faceva con i vecchi sistemi surround.

Per usare la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping, infatti, è necessario aggiungere alla soundbar solo due speaker wireless posteriori (o i Sony SA-RS3S o gli SA-RS5) che proiettano il suono verso l’alto. Anche la tecnologia 360 Spatial Sound Mapping, infatti, rientra nella grande famiglia delle metodologie “up-firing“: si spara il suono verso il tetto affinché rimbalzi dandoci l’impressione della tridimensionalità. Ma in questo caso la tecnologia fa anche molto di più e, infatti, il risultato è parecchio superiore sia per qualità dell’audio che per coinvolgimento durante la visione dei film. L’unico neo, ovviamente, è il prezzo.

360 Spatial Sound Mapping: come funziona

La premessa per sfruttare il 360 Spatial Sound Mapping, come già accennato, è quella di avere una soundbar e due altoparlanti posteriori compatibili. Con questa configurazione è possibile fare in modo che l’utente riesca a percepire un suono che sembra provenire da ogni direzione e distanza possibile.

Parte del risultato si ottiene anche utilizzando una seconda tecnologia, la Sound Field Optimization, che consiste nell’usare dei microfoni integrati per misurare la distanza esatta alla quale è posizionato ogni altoparlante del sistema. In questo modo tutto viene tarato al centimetro.

Una volta che tutto il sistema è installato e configurato, è possibile unire gli altoparlanti della soundbar che proiettano il suono in avanti, quelli che lo proiettano in alto e quello proveniente dagli speaker posteriori per “confondere" il cervello dell’ascoltatore e convincerlo che il suono proviene da un punto ben preciso.

Sony HT-A7000: caratteristiche tecniche

Siamo di fronte, quindi, a un sistema audio estremamente raffinato e che, grazie alla tecnologia 360 Spatial Sound Mapping può offrire un’esperienza di visione dei film persino migliore di quella cinematografica.

La soundbar Sony HT-A7000, però, è un ottimo prodotto anche se non viene abbinata ai diffusori posteriori. Si tratta di un modello premium con configurazione 7.1.2: ha due altoparlanti “up-firing" orientati verso l’alto (il “punto-due“), due subwoofer, due tweeter e cinque altoparlanti rivolti verso l’anteriore.

In totale parliamo di una potenza molto elevata, ben 500 watt, e ciò vuol dire che questa soundbar può essere abbinata anche a Smart TV di grandissima dimensione, che vanno guardate da abbastanza lontano. Qualunque sia la dimensione della stanza dove è posizionata, però, la Sony HT-A7000 è in grado di far sentire allo spettatore un suono nitido, pulito e potente.

Il prezzo della soundbar Sony HT-A7000 non può che essere elevato, con tutta la tecnologia che troviamo al suo interno. Si parla di circa 1.800 euro, al netto di eventuali offerte.

Sony HT-A7000 – Soundbar 7.1.2 compatibile con 360 Spatial Sound Mapping