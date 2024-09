Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Bose

Bose ha annunciato l’arrivo della nuova Bose Smart Soundbar, un dispositivo compatto e dal design elegante che, oltre alle varie funzionalità giù viste a bordo di altri modelli del noto produttore, mostra per la prima volta la tecnologia Bose Personal Surround Sound, un sistema che permette la riproduzione dei contenuti con effetto surround tramite l’utilizzo degli auricolari Bose Ultra Open Earbuds (venduti separatamente).

Bose Smart Soundbar – Tecnologia Bose Personal Surround Sound

Bose Smart Soundbar: scheda tecnica

La Bose Smart Soundbar misura 68,58×10,41×5,58 cm e, quindi, si adatta facilmente a qualsiasi contesto abitativo, occupando uno spazio minimo che non ostruisce la visuale della TV a cui è collegata.

Con la modalità AI Dialogue è possibile ottimizzare i dialoghi, mettendoli in risalto rispetto agli effetti sonori in sottofondo. Questa impostazione utilizza dei sofisticati algoritmi AI sviluppati da Bose, in grado di comprendere la tipologia di scena in riproduzione e regolare automaticamente il bilanciamento dell’audio adattandolo, ad esempio, ai dialoghi di un film oppure alla voci di un talk show.

Altra grande novità è Bose Personal Surround Sound, una modalità surround che, invece di sfruttare un sistema con più diffusori, utilizza gli auricolari Bose Ultra Open Earbuds. Questa impostazione combina il design open-ear delle cuffiette con la tecnologia Bose Immersive Audio, per un’esperienza sonora surround per un singolo utente.

Non manca, naturalmente, la piena compatibilità con il Dolby Atmos che, sfruttando gli altoparlanti all’interno della soundbar, è in grado di posizionare i diversi oggetti sonori nello spazio intorno all’utente simulando un sound tridimensionale.

Per i contenuti che, invece, non sono compatibili con Dolby Atmos grazie alla tecnologia TrueSpace il device analizza i segnali del contenuto in riproduzione cercando di riprodurre anche in questo caso un suono tridimensionale che avvolge l’utente.

Infine la tecnologia Bose QuietPort consente di regolare la riproduzione dei bassi per eliminare eventuali distorsioni sonore a qualsiasi livello di volume.

Per quanto riguarda le connessioni la Bose Smart Soundbar ha un ingresso HDMI con eARC e un ingresso ottico. Le connessioni wireless includono, invece, il WiFi, il Bluetooth 4.2, Google Cast, Spotify Connect e Apple AirPlay 2.

Per regolare le varie impostazioni del dispositivo si può utilizzare l’apposito telecomando in dotazione, l’app ufficiale di Bose oppure Google Assistant o Amazon Alexa che consentono di utilizzare questo prodotto tramite comandi vocali.

Infine la Bose Smart Soundbar è compatibile con tutti gli altoparlanti e le soundbar smart prodotte da Bose che possono essere utilizzate per creare un sistema audio multi-room o un sistema surround per l’audio domestico.

Bose Smart Soundbar: prezzo e disponibilità

La Bose Smart Soundbar è già disponibile sul sito ufficiale di Bose e su Amazon al prezzo consigliato per il pubblico di 549,95 euro. Questo modello è già compatibile con Bose Personal Surround Sound ma la funzione sarà distribuita anche su altri prodotti (come la Smart Ultra Soundbar) a partire dal prossimo autunno.

