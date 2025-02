Sconto esagerato per la lavasciuga Samsung: costa la metà

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

Se c’è un elettrodomestico che in questo periodo dell’anno diventa uno dei più ricercati dagli utenti, è sicuramente la lavasciuga. Il motivo è molto semplice: con le temperature esterne molto rigide, asciugare in tempi rapidi il bucato è veramente difficile. E se non hai troppo spazio in casa per avere sia la lavatrice sia l’asciugatrice, l’unica soluzione è un elettrodomestico 2 in 1: la lavasciuga. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarla, Amazon ti viene incontro con un’offerta veramente unica. Da oggi, infatti, trovi la lavasciuga Samsung Crystal che puoi controllare anche da remoto in offerta con uno sconto eccezionale del 51% e la paghi meno della metà. Un risparmio netto che sfiora i 700 euro e che ti permette di fare un super affare per un elettrodomestico tra i migliori sul mercato.

La lavasciuga Samsung può essere facilmente installata nella propria abitazione ed è dotata di un cestello da 9 chilogrammi in fase di lavaggio, che riduce la capacità a 6 chilogrammi in fase di asciugatura. Un elettrodomestico con le tecnologie di ultima generazione che salvaguardano i tessuti dei tuoi indumenti e che permettono di risparmiare anche sul consumo di energia elettrica. A questo prezzo è una delle migliori lavasciuga sul mercato e ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte stanno per terminare e al momento è la più venduta su Amazon.

Lavasciuga Samsung Crystal: prezzo, offerta e sconto Amazon

La lavasciuga Samsung Crystal è disponibile da oggi in promo su Amazon a un prezzo di 642,98 euro grazie allo sconto speciale del 51%. La paghi meno della metà risparmiando più di 650 euro e approfitti anche del minimo storico di questo 2025. Non a caso è la più venduta su Amazon nella sua categoria e la puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte stanno per terminare. Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Come per la maggior parte dei grandi elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, puoi aggiungere dei servizi extra, come ad esempio il ritiro e la disinstallazione della vecchia lavasciuga (gratuito), oppure il disimballaggio e l’installazione di quella nuova (costo 20 euro). I servizi possono essere aggiunti direttamente nella pagina prodotto.

Lavasciuga Samsung Crystal: le caratteristiche tecniche

Lava, asciuga, preserva i tessuti, igienizza i capi, fa risparmiare in bolletta, rispetta l’ambiente. Questo e tanto altro è la lavasciuga Crystal di Samsung, progettata dal colosso sudcoreano con una tecnologia del tutto nuova, chiamata Ecobubble. Di cosa si tratta? Di una funzionalità che assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature; il detergente, infatti, viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono fino al 24% di sporco in più rispetto alle lavatrici tradizionali. In questo modo, da un lato protegge i materiali con cui sono fatti i capi, ma contemporaneamente risparmiando energia. Inoltre, puoi ulteriormente risparmiare in bolletta impostando la funzionalità AI Energy Mode. Un elettrodomestico smart, che puoi gestire comodamente dallo smartphone tramite l’app semplice e gratuita SmartThings, tramite la quale puoi scegliere il ciclo giusto, impostare il timer, ma anche ottenere segnalazioni di anomalie e provare a risolverle senza intervento di un tecnico.

La lavasciuga Samsung Crystal rispetta l’ambienta e tutela gli oceani dalle microfibre rilasciate dai lavaggi. Il ciclo di lavaggio appositamente ideato da Samsung riduce il rilascio di microfibre di oltre la metà rispetto alla media delle lavatrici tradizionali. Non manca poi la funzione igienizzante dei capi, che riduce l’esposizione ad acari della polvere, peli di animali domestici, pollini e funghi; molto utile per chi soffre di allergie o asma. Igienizza anche il cestello tramite l’opzione Pulizia Cestello, in grado di rimuovere il 99,9% dei batteri (causa anche di cattivi odori) senza utilizzare detergenti aggressivi o costosi, ma, semplicemente, combinando una serie di azioni: ammollo, pulsazioni e centrifuga ad alta velocità. Monta un motore con tecnologia digital inverter, che oltre a migliorare l’efficienza, rende la lavasciuga silenziosa.

