LG Gram SuperSlim: il laptop OLED spesso 1 centimetro

LG Gram SuperSlim è il nuovo laptop di LG con schermo OLED disponibile, al momento, solo per il mercato statunitense. Un portatile che spicca sicuramente per il design estremamente sottile, appena 1,09 centimetri, e per il peso contenuto poco sotto al chilogrammo.

Importante anche la presenza di un display OLED che oltre a una maggiore profondità dei neri e a colori molto brillanti, concorre alla grande sottigliezza e leggerezza di questo computer portatile estremamente potente, grazie anche alla scelta del nuovo processore Intel Core i7 arrivato alla sua tredicesima generazione, anche se la scheda grafica integrata va un po’ a penalizzare questo dispositivo rendendolo, di fatto, poco adatto a chi ha bisogno di uno strumento da utilizzare con applicazioni specifiche che richiedono maggiore potenza di calcolo. L’adozione di una GPU dedicata, tuttavia, avrebbe portato a consumi superiori e, di conseguenza, avrebbe reso indispensabili una batteria ed un sistema di raffreddamento maggiorati. Due dettagli tecnici incompatibili con tanta leggerezza e con uno spessore così ridotto.

LG Gram SuperSlim: caratteristiche tecniche

Il nuovo computer portatile LG Gram SuperSlim ha un display OLED da 15,6 pollici con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel), copertura colore del 100% dello spettro DCI-P3 e certificazione VESA DisplayHDR True Black, che garantisce una grande profondità dei neri, una gamma dinamica molto più ampia e un sostanzioso aumento della luminosità.

Il processore di questo laptop è un Intel Core i7-1360p di tredicesima generazione. La scheda grafica è integrata ed è una Intel Iris Xe, un prodotto di fascia media, realizzata principalmente per i PC aziendali. Non è pensata per il gaming o per le applicazioni professionali di foto e video editing, che richiedono una scheda dedicata più performante. Nulla vieta all’utente, però, di usare tali app senza naturalmente aspettarsi prestazioni di altissimo livello.

LG Gram SuperSlim arriva in commercio in due versioni: la prima con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD e la seconda con ben 32 GB di RAM e 2 TB di spazio di archiviazione.

Tra le connessioni troviamo WiFi 6 e Bluetooth 5.1, mentre il comparto audio di questo laptop è formato da due speaker stereo da 2W, con compatibilità Dolby Atmos, e c’è la porta per il jack da 3,5 millimetri, in modo da poter usare cuffie cablate o speaker esterni. Non manca una webcam con risoluzione FHD e sensori IR per accedere tramite Windows Hello.

Le porte installate sul dispositivo comprendono due USB 4 Gen3 tipo C (con Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4), e due USB 4 Gen 3 tipo C (Power Delivery). La batteria è da 60 Wh, non poco visto lo spessore minimo di questo laptop.

Infine il sistema operativo installato sul nuovo LG Gram Superslim è, naturalmente, Windows 11.

LG Gram SuperSlim: quanto costa

Attualmente LG Gram SuperSlim è disponibile solo sul mercato USA e, sul sito ufficiale, è acquistabile in due versioni completamente identiche a differenza della RAM e dell’SSD in dotazione. I prezzi, come è facile immaginare, sono tutt’altro che bassi: