Asus ROG Harpe Ace Extreme e ROG Azoth Extreme ufficiali, schede tecniche e prezzi

Asus ha presentato due nuovi prodotti della serieExtreme, composta dal mouse ROG Harpe Ace Extreme e dalla tastiera ROG Azoth Extreme. Si tratta di due dispositivi di fascia alta, che si rivolgono principalmente ai gamer, con una serie di funzioni molto interessanti, tante opzioni di personalizzazione e, naturalmente, materiali e design premium, per un look unico e una grande robustezza.

Asus ROG Harpe Ace Extreme: scheda tecnica e prezzo

Il mouse Asus ROG Harpe Ace Extreme è un mouse wireless da gaming ultraleggero, realizzato in fibra di carbonio e dal peso di appena 47 grammi. I piedini sono in vetro Corning Gorilla Glass e garantiscono movimenti più fluidi in ogni condizione di utilizzo.

Il sensore ottico ROG AimPoint Pro Focus ha una sensibilità di 42.000 DPI, con velocità massima di 750 ips e accelerazione massima 50 g. Il dispositivo, inoltre, è garantito per un ciclo di vita di ben 100 milioni di clic per i tasti (Microinterruttori ottici ROG) e di 1 milione di cicli per la rotella di scorrimento.

Diverse le connessioni a disposizione: c’è quella tramite cavo USB da Type-C a Type-A, l’RF a 2,4 GHz e il Bluetooth 5.1. Inoltre, grazie alla connettività ROG SpeedNova Wireless Technology viene garantita all’utente anche una latenza dei clic estremamente bassa e, se abbinato all’accessorio ROG Polling Rate Booster, questo mouse può arrivare a un polling rate di 8.000 Hz a garanzia di movimenti ancora più fluidi in ogni situazione.

Il device è compatibile anche con l’applicazione Armoury Crate Gear utile per gestire le varie impostazioni del dispositivo come la mappatura dei tasti, l’illuminazione RGB e le diverse opzioni di calibrazione. Per quanto riguarda l’autonomia stimata siamo intorno alle 90 ore senza illuminazione, che scendono a circa 79 ore utilizzando anche le luci in dotazione.

Il nuovo Asus ROG Harpe Ace Extreme è già disponibile sul sito ufficiale di Asus e presso i rivenditori autorizzati prezzo consigliato di 279,99 euro.

Asus ROG Azoth Extreme: scheda tecnica e prezzo

La Asus ROG Azoth Extreme è una tastiera wireless gaming meccanica, con telaio in lega di alluminio e la struttura in metallo a garanzia di una grande robustezza. Disponibile anche il poggiapolsi in silicone, per un maggiore comfort durante la digitazione e due set di piedini magnetici, per personalizzare altezza e inclinazione.

Il prodotto presenta tre strati di smorzamento, due in PORON e uno in silicone, sviluppati per ridurre al minimo vibrazioni e rumori durante la digitazione. Inoltre, grazie alla guarnizione regolabile è possibile scegliere il livello di rigidità dei tasti in base all’utilizzo optando, ad esempio, per una digitazione più rigida con un rimbalzo più rapido, ottimo per il gaming, oppure per una digitazione più morbida, per le sessioni di scrittura.

Sempre in tema di digitazione, su questa tastiera ci sono gli interruttori meccanici ROG NX inoltre con gli switch hot-swappable è possibile personalizzare ulteriormente la tastiera sostituendo gli interruttori anche senza spegnere il dispositivo.

Molto interessante anche il display OLED touch a colori da 1,47 pollici che aiuta l’utente a tenere sotto controllo diversi parametri, come il livello della batteria, l’utilizzo del sistema e molto altro ancora. Inoltre utilizzando la manopola a tre vie, è possibile regolare rapidamente le impostazioni in modo facile e veloce.

Per quanto riguarda le connessioni tornano anche su questo prodotto la modalità il Bluetooth, la modalità via cavo USB, la tecnologia ROG SpeedNova a 2,4 GHz e il ROG Polling Rate Booster

Torna anche qui la piena compatibilità con Armoury Crate Gear utile per personalizzare nel dettaglio le varie specifiche della tastiera, mappare i tasti e configurare animazioni e illuminazione. Sul fronte dell’autonomia questo dispositivo è in grado di funzionare per oltre 1600 ore (senza RGB e schermo OLED attivati).

Anche la nuova Asus ROG Azoth Extreme è disponibile sul sito ufficiale di Asus e presso i rivenditori autorizzati prezzo consigliato di 559,99 euro.