MatchGuru, la piattaforma per il recruiting che funziona come Tinder

MatchGuru è la piattaforma per il recruiting che avvicina aziende e professionisti ne settori digital, tech e ingegneristico, garantendo assunzioni in 15 giorni

MatchGuru è la nuova piattaforma per il recruiting digitale, arrivata sul mercato con una promessa ben precisa: “portare nel mondo del recruiting una visione innovativa e fresca, creando un vero e proprio ‘dating dei talenti’ che migliori il modo in cui candidati e aziende si incontrano e scelgono“.

Ed è proprio questa la particolarità di questo sistema che utilizza un approccio che ricorda un po’ le app di dating, sfruttando sofisticati algoritmi proprietari e quello che viene definito come “human touch“, un tocco più umano, riesce a mettere in connessione aziende e professionisti.

Come funziona MatchGuru

MatchGuru mette a disposizione delle aziende un’unica piattaforma su cui compaiono solo professionisti che operano nei settori digital, tech e ingegneristico.

Lo scopo di questo sistema è quello di ottimizzare i processi di ricerca e selezione del personale sfruttando delle sofisticate tecnologie proprietarie basate sull’intelligenza artificiale che automatizzano la Hiring Pipeline (gli step nel processo di assunzione che permettono alle aziende di controllare a che punto è arrivato un dato candidato), integrando anche l’elemento umano, con le competenze del team di Talent Guru per fornire un supporto efficiente e in linea con le esigenze delle singole imprese.

Il risultato di questo meccanismo è un processo di selezione molto più veloce, con molti meno errori e una grande riduzione dei tempi di gestione e dei costi, con la promessa di assunzioni in 15 giorni.

Oltre a questo MatchGuru permette alle persone che cercano lavoro di creare una Talent card, che va ben oltre il classico Curriculum Vitae, mettendo in evidenza tutte le esperienze dei candidati, così che i recruiter possano accedervi più facilmente.

Si può anche aggiungere un video di presentazione e inserire dei test tecnici che vanno a convalidare le competenze e il livello di esperienza degli utenti.

Partendo da tutte queste informazioni gli algoritmi di MatchGuru calcolano quello che viene chiamato match score, assicurando una piena compatibilità lavorativa tra le aziende e gli utenti in cerca di occupazione.

Il futuro della ricerca del lavoro

Secondo una ricerca del 2023 dell’Osservatorio sulle Competenze Digitali, le aziende del nostro paese soffrono una carenza di circa 175 mila lavoratori con competenze ICT e questo a fronte di un divario piuttosto importante tra domanda e offerte pari a 5 annunci di lavoro a fronte di un profilo assunto.

Per questo motivo c’è bisogno di snellire i processi di ricerca di occupazione per ambo le parti, con le aziende che devono necessariamente ripiegare su percorsi di recruiting più efficienti e veloci e i talenti che devono incontrare le richieste delle imprese per avviare la propria carriera, tramite colloqui davvero in linea con le proprie competenze e ben lontani da errori e perdite di tempo.

In tal senso, quindi, MatchGuru rappresenta una grande novità nella moderna idea di recruitment che posiziona in un’unica piattaforma sia le aziende in cerca di talenti, che i lavoratori stessi (con specifiche competenze), riducendo notevolmente i tempi di screening dei profili e i colloqui, semplificando le operazioni come se fosse una qualsiasi piattaforma di dating.