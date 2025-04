Tinder introduce nuove funzioni AI. Cosa cambia per l'app?

Fonte foto: Tinder

L’intelligenza artificiale è sempre più diffusa e ora si prepara a sbarcare anche su Tinder. Le persone che frequentano la popolare app di dating, infatti, potranno sfruttare nuove funzioni AI realizzate con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dell’applicazione che, come molti altri prodotti simili, è alle prese con alcune difficoltà legate a un numero di utenti attivi in forte calo.

Tinder, infatti, ha annunciato l’arrivo di un nuovo gioco, chiamato The Game Game che e basato su GPT-4o di OpenAI. Questo gioco si affianca ad altre funzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale, come i sistemi che aiutano nella scelta della foto profilo migliore. Si tratta di un primo esperimento che potrebbe anticipare un’integrazione sempre maggiore con l’intelligenza artificiale.

Come funziona The Game Game

The Game Game di Tinder consente agli utenti di poter interagire con un chatbot AI in una serie di scenari predeterminati per vivere un’esperienza “ludica e priva di giudizi” con vere e proprie situazioni da commedia romantica in cui è possibile interagire con l’AI.

Le sessioni di gioco sono particolarmente brevi (durano pochi minuti) e l’utente può guadagnare dei punti in base alle risposte date e alla valutazione del chatbot. In questa prima fase sperimentale, è possibile effettuare cinque sessioni al giorno per utente. Il gioco prevede un sistema di moderazione applicato da OpenAI che blocca le conversazioni nel caso in cui vengano violate le linee guida.

Quello avviato da Tinder rappresenta un vero e proprio esperimento, mirato ad arricchire l’app e ad attirare nuovi iscritti (in particolare tra la Gen Z), incentivandoli a utilizzare l’applicazione di dating in modo sempre più ampio e coinvolgente, su base quotidiana.

Tinder deve fare i conti con un netto calo degli abbonati (che rappresentano la principale fonte di monetizzazione del servizio) iniziato nel 2023. Un’inversione di tendenza non dovrebbe arrivare prima del 2027. Per questo motivo, l’app punta a rinnovarsi e funzioni AI come il nuovo The Game Game rappresentando un esperimento sicuramente interessante e potenzialmente molto importante per il futuro della popolare app di dating.

Quando arriva la nuova funzione

Per il momento il nuovo gioco con AI di Tinder arriva da subito negli USA, ma solo per gli utenti iOS. Per una distribuzione più completa del servizio basato sull’intelligenza artificiale bisognerà attendere le prossime settimane quando potrebbe arrivare anche il debutto in Italia. Ne sapremo di più a breve. In futuro, inoltre, il gioco potrebbe essere arricchito con nuove funzioni per una maggiore integrazione con l’intelligenza artificiale e per diventare, sempre di più, un riferimento per gli utenti dell’applicazione.