Meta sta per introdurre la pubblicità su WhatsApp. Gli annunci saranno visualizzati nella scheda Aggiornamenti ma non influiranno sulla user experience dell’app

Fonte foto: JarTee / Shutterstock

A distanza di sette anni dall’annuncio iniziale, WhatsApp ha iniziato a inserire annunci pubblicitari al suo interno e alcuni utenti hanno segnalato la modifica che, per il momento, sembra essere limitata alla scheda degli Aggiornamenti dove appaiono anche gli Stati visibili per 24 ore.

La novità è stata confermata anche da Meta che sul suo blog ufficiale ha confermato la novità con la promessa di non stravolgere la user experience e garantire comunque la massima privacy per gli utenti.

Come funzionano gli annunci pubblicitari su WhatsApp

L’obiettivo degli annunci pubblicitari su WhatsApp è quello di generare entrate ma senza compromettere l’esperienza di chat degli utenti che, come già anticipato, resterà comunque privata.

Gli annunci consentiranno di avviare conversazioni con le aziende che pubblicizzano prodotti o servizi e, per essere in linea con le preferenze degli utenti, utilizzeranno alcuni dati personali, tra cui: la lingua del dispositivo, il paese e la città, i canali a cui l’utente è iscritto e le modalità di interazione con gli annunci.

Sul fronte della privacy, WhatsApp ha rassicurato che i numeri di telefono rimarranno privati e non saranno accessibili agli inserzionisti. Inoltre, la piattaforma ha garantito che non utilizzerà in nessun caso le chat, le chiamate o gli aggiornamenti di stato per la personalizzazione degli annunci pubblicitari, garantendo che la crittografia end-to-end rimanga inalterata.

A questi annunci pubblicitari si aggiunge anche la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per contenuti esclusivi dei canali, in modo che gli utenti possano ricevere “ricevere aggiornamenti esclusivi” tramite il pagamento di una sottoscrizione mensile a aziende, giornali¸ organizzazioni sportive e istituzioni.

Arrivano anche i Canali promossi, che consentiranno agli amministratori di accedere a una suite di strumenti per aumentare la visibilità del canale.

L’arrivo della pubblicità su WhatsApp è stata un’eventualità a lungo dibattuta dagli analisti del settore, considerata naturalmente la portata dell’applicazione di messaggistica e il suo elevatissimo tasso di utilizzo globale. Ciò che stupisce realmente sono i lunghissimi tempi di implementazione che sono stati necessari per l’arrivo di questa novità, dettati probabilmente dalla volontà di non influire sulla user experience, evitando la comparsa di advertising molesto tra le chat o peggio al loro interno.

Quando arriva la pubblicità su WhatsApp

La schermata degli Aggiornamenti di WhatsApp può diventare un’enorme fonte di reddito per Meta che potenzialmente può avere un impatto gigantesco per il settore dell’advertising. Del resto, secondo le stime dell’azienda di Menlo Park, sembra che oltre 1,5 miliardi di persone aprano tale schermata ogni giorno e non sorprende, quindi, che questo tentativo di monetizzazione parta proprio da qui.

Al momento, Meta non ha fornito tempistiche precise per il lancio globale della pubblicità su WhatsApp e si è limitata a dare l’annuncio ufficiale, indicando la novità come “in fase di implementazione”, confermando però l’arrivo globale in tempi brevi, probabilmente entro la fine del 2025.