Il nuovo MediaTek Dimensity 9300 si prepara al debutto, con un evento di presentazione già fissato per il prossimo 6 novembre. Il chip sarà il nuovo top di gamma di MediaTek e avrà il compito di sfidare il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 svelato la scorsa settimana. Quest’anno, MediaTek punta a superare Qualcomm, diventando il nuovo punto di riferimento del mercato Android in termini di potenza. Tale obiettivo viene confermato da un benchmark su AnTuTu che anticipa le potenzialità del chip di MediaTek.

MediaTek Dimensity 9300 batte il chip di Qualcomm?

Ad anticipare le potenzialità del nuovo MediaTek Dimensity 9300 è un post su Weibo dell’account ufficiale di AnTuTu che mostra i risultati ottenuti da un prototipo del prossimo top di gamma di Vivo, smartphone in arrivo sul mercato con il nuovo chip di MediaTek. Nel test a cui è stato sottoposto questo prototipo, il punteggio complessivo raggiunto è stato di 2.249.858 punti.

Il chip di MediaTek ha superato quello di Qualcomm di circa 110 mila punti mettendo a paragone due smartphone simili con 16 GB di RAM e 1 TB di storage (probabilmente, per entrambi i dispositivi sono state utilizzate memorie LPDDR5T e UFS 4.0) e sistema operativo Android 14.

Considerando i tanti fattori che possono incidere sul risultato finale, il benchmark non può essere considerato come un risultato definitivo. Sulla carta, però, il nuovo MediaTek Dimensity 9300 sembra avere tutte le potenzialità per sfidare il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 e, con le giuste condizioni di utilizzo, battere il chip di Qualcomm in termini di potenza bruta.

Restano, però, alcuni dubbi sull’efficienza energetica e sulle temperature di utilizzo, elementi che non possono essere valutati appieno in un benchmark come quello di AnTuTu e che richiederanno un approfondimento dopo il debutto del chip. Tali dubbi sono legati a doppio filo alle scelte progettuali di MediaTek nella realizzazione del suo nuovo chip.

MediaTek Dimensity 9300: come sarà

Come anticipano i rumor sulle specifiche tecniche del nuovo Dimensity 9300, l’aspetto più interessante del nuovo chip è rappresentato dalle scelte di MediaTek per la CPU che sarà octa-core ma rinuncerà ai core ad alta efficienza (e basse prestazioni) per proporre due cluster con core ad alte prestazioni (Cortex-X4) e un cluster con quattro core Cortex-A710, pensati per svolgere attività intermedie, con un occhio all’efficienza ma senza tralasciare le prestazioni.

La GPU sarà una ARM Immortalis G720 MC12, con 12 core. Questa scelta è molto particolare e richiederà un’implementazione ottimale per trovare il giusto equilibro tra prestazioni, temperature e consumi per evitare il throttling (l’abbassamento forzato delle frequenze di lavoro per evitare surriscaldamenti), che ridurrebbe nettamente le prestazioni del SoC nelle attività più impegnative, come lunghe sessioni di gaming, e garantire un’autonomia sufficiente agli smartphone.

Solo i primi test sui modelli che utilizzeranno il SoC ci diranno se il lavoro svolto da MediaTek avrà dato i suoi frutti e se il nuovo Dimensity 9300 sarà in grado di battere lo Snapdragon 8 Gen 3.