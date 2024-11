Fonte foto: OnePlus

L’aggiornamento mensile della classifica di AnTuTu, uno dei benchmark più noti e utilizzati per misurare le prestazioni degli smartphone, mette in evidenza quelli che sono gli smartphone Android più potenti. Si tratta di un aggiornamento importante: in queste settimane, infatti, sono arrivati (in Cina) nuovi smartphone dotati dei chip di nuova generazione svelati di recente.

La classifica diventa, quindi, una vera e propria sfida tra il Qualcomm Snapdragon 8 Elite e il MediaTek Dimensity 9400. I nuovi chip di Qualcomm e MediaTek garantiscono un netto passo in avanti in termini di prestazioni rispetto ai modelli precedenti e si preparano ad arrivare anche in Europa nel corso delle prossime settimane.

Gli smartphone Android più potenti

Sulla base dei test eseguiti su AnTuTu (benchmark che misura vari aspetti legati al funzionamento dello smartphone e non solo le prestazioni di CPU e GPU del chip), lo smartphone Android più potente in questo momento è il nuovo OnePlus 13, in arrivo a breve anche in Europa. Per il top di gamma di OnePlus, il punteggio complessivo è di 2,92 milioni di punti.

Seconda posiziona, con 2,9 milioni di punti, per iQOO 13 (iQOO è un brand di Vivo e non distribuisce i suoi smartphone in Europa). Per entrambi gli smartphone nella parte alta della classifica c’è lo Snapdragon 8 Elite.

In terza posizione, invece, troviamo il Vivo X200 Pro con il Dimensity 9400. Per il top di gamma di Vivo, il punteggio ottenuto su AnTuTu è di circa 2,84 milioni di punti.

A completare la Top 10 troviamo OPPO Find X8 Pro, Find X8 e Vivo X200 (con Dimensity 9400 e un punteggio compreso tra 2,5 e 2,8 milioni di punti in base al modello) oltre agli Xiaomi 15 e 15 Pro, con Snapdragon 8 Elite, e al Vivo X200 Pro Mini, con Dimensity 9400.

Tutti questi smartphone superano quota 2,4 milioni di punti nel benchmark di AnTuTu. La Top 10 si completa con iQOO Neo9S Pro+, dotato di Snapdragon 8 Gen 3, che si ferma a 2,09 milioni di punti, staccato nettamente dagli smartphone con chip di nuova generazione.

Snapdragon 8 Elite vs Dimensity 9400

Dando uno sguardo alla classifica dei SoC su AnTuTu, invece, si nota un vero e proprio pareggio tra Snapdragon 8 Elite e Dimensity 9400. I chip di nuova generazione di Qualcomm e MediaTek, entrambi realizzati a 3 nm, registrando un punteggio medio pari a 1,709 milioni e 1,701 milioni di punti (calcolato come media di tutti i benchmark effettuati dai dispositivi con questi chip su AnTuTu e tenendo conto dei risultati di CPU e GPU). Il Dimensity 9300+ è molto più staccato, occupando la terza posizione con 1,33 milioni di punti.