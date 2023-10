Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: MediaTek

MediaTek si prepara a rinnovare la sua gamma di chip per il settore smartphone. In arrivo, infatti, c’è il nuovo MediaTek Dimensity 9300, il modello destinato a diventare il top di gamma dell’offerta di chip dell’azienda. Un nuovo benchmark ha confermato le caratteristiche del chip, già al centro di diverse indiscrezioni nel corso delle ultime settimane.

Per il suo nuovo top di gamma, MediaTek ha scelto una soluzione molto particolare, rinunciando ai core ad alta efficienza (e basse prestazioni) per concentrarsi quasi esclusivamente sulla potenza. Questa scelta, molto rara nel settore smartphone, potrebbe consentire a MediaTek di battere il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, almeno sul fronte delle prestazioni. Restano tutti, nonostante le smentite ufficiali di MediaTek, i dubbi su consumi di energia e produzione di calore.

MediaTek Dimensity 9300: come sarà

In un benchmark apparso su Geekbench un prototipo di OPPO dotato del nuovo chip conferma le caratteristiche del nuovo chip MediaTek Dimensity 9300. Il SoC, come già confermato da alcune indiscrezioni delle ultime settimane, non avrà core a risparmio energetico.

Il chip, infatti, è basato su di una CPU octa-core costituita da un cluster composto da quattro core Cortex-A710 da 2 GHz. Questi core sono, solitamente, adottati per svolgere attività intermedie tra quelle che richiedono tanta potenza e quelle che possono essere completate anche da core a risparmio energetico.

A completare la struttura della CPU ci saranno altri due cluster, uno con un core Cortex-X4 da 3,25 GHz e uno con tre core Cortex-X4 da 2,85 GHz, che avranno il compito di gestire le attività che richiedono maggiore potenza di calcolo, senza badare più di tanto ai consumi. Ad affiancare la CPU, inoltre, ci sarà anche la GPU ARM Immortalis G720 MC12, con 12 core.

Il benchmark del prototipo di OPPO (con 16 GB di RAM e sistema operativo Android 14) si è chiuso con un punteggio di 2.139 punti in single-core e 7.110 in multi-core. Il punteggio in multi-core è particolarmente interessante e supera di circa 300 punti quello registrato dai primi benchmark dello Snapdragon 8 Gen 3 “for Galaxy” che Qualcomm metterà a disposizione dei nuovi top di gamma di Samsung.

Per il nuovo MediaTek Dimensity 9300, quindi, le prestazioni non saranno un problema. Resta ancora qualche dubbio sull’efficienza e, quindi, sui consumi con cui gli smartphone che adotteranno questo chip dovranno fare i conti. Sarà necessario attendere l’arrivo dei primi dispositivi dotati del nuovo chip MediaTek per saperne di più.

MediaTek Dimensity 9300: quando arriva

Il nuovo MediaTek Dimensity 9300 è quasi pronto al debutto. I primi smartphone dotati del nuovo chip top di gamma di MediaTek saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi. Progressivamente, nel corso del 2024, diversi produttori di smartphone dovrebbero adottare il nuovo chip per sfruttare al massimo la nuova architettura pensata per garantire il massimo delle performance.