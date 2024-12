Qualcomm Snapdragon 8 Elite o MediaTek Dimensity 9400: chi è più veloce

Fonte foto: 3dartists / Shutterstock

In queste ultime settimane, Qualcomm e MediaTek hanno alzato l’asticella con il lancio dei nuovi chip Snapdragon 8 Elite e Dimensity 9400, realizzati con processo produttivo a 3 nm e in grado di garantire un notevole salto in avanti sia in termini di prestazioni che di efficienza, come confermano i primi test realizzati su smartphone come l’ASUS ROG Phone 9 Pro, che utilizza il chip di Qualcomm, e l‘Oppo Find X8 Pro, già disponibile in Italia e dotata del chip MediaTek.

Uno sguardo alla classifica aggiornata di AnTuTu ci permette di avere un’idea sulle reali prestazioni dei due chip. Il benchmark in questione tiene conto di vari elementi ma rappresenta un ottimo banco di prova per misurare le prestazioni della CPU e della GPU del SoC. I risultati sono chiari: i nuovi chip Qualcomm e MediaTek sono molto più veloci rispetto alle generazioni precedenti e riescono a spingere gli smartphone in cui sono installati ben oltre quota 2 milioni di punti.

Cosa dice il benchmark di AnTuTu

Nella Top 10 degli smartphone più potenti su AnTuTu sono presenti 6 smartphone con Snapdragon 8 Elite e 4 smartphone con Dimensity 9400. In prima posizione c’è l’ASUS ROG Phone 9 Pro che, grazie a un sistema di raffreddamento avanzato, riesce a spingere al limite il chip di Qualcomm, totalizzando 2,93 milioni di punti.

Sul podio ci sono il Vivo X200 Pro e l’Oppo Find X8 Pro, entrambi con chip MediaTek, che realizzano, rispettivamente, 2,86 e 2,84 milioni di punti. Poco sotto lo smartphone di Oppo troviamo iQOO 13 e OnePlus 13, entrambi con lo Snapdragon 8 Elite.

A completare la Top 10, invece, ci sono Oppo Find X8 e Vivo X200, con Dimensity 9400 e un punteggio di 2,77 milioni, e tre smartphone con Snapdragon 8 Elite, gli Honor Magic 7 Pro e 7 oltre al Redmi K80 Pro, che superano la soglia di 2,61 milioni di punti.

Un salto in avanti enorme

I risultati ottenuti da Snapdragon 8 Elite e Dimensity 9400 sono incredibili, soprattutto se rapportati a quanto fatto registrare da Snapdragon 8 Gen 3 e Dimensity 9300+, i diretti predecessori dei nuovi chip a 3 nm di Qualcomm e MediaTek.

Sempre dando uno sguardo alla classifica di AnTuTu, si nota come lo smartphone più veloce con Snapdragon 8 Gen 3 si fermi a 2,05 milioni di punti mentre il più veloce con Dimensity 9300+ riesce ad arrivare al massimo a 2 milioni di punti.

Il salto di qualità in termini di prestazioni è accompagnato anche da un miglioramento in termini di efficienza (parametro non misurato da AnTuTu ma evidente dai primi test effettuati sui modelli citati).

Anche se il confronto con un sistema operativo diverso non è indicativo al 100%, è interessante notare il confronto con Apple A18 Pro che si ferma a 1,70 milioni di punti, con un miglioramento ridotto rispetto ad A17 Pro, che totalizza 1,52 milioni di punti. A differenza di Snapdragon 8 Gen 3 e Dimensity 9400+, il chip di precedente generazione di Apple era già realizzato a 3 nm.