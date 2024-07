Fonte foto: Poetra.RH -Shutterstock

Meta ha recentemente annunciato alcune interessanti novità a proposito di Meta AI. In un post pubblicato sul proprio blog, l’azienda di Menlo Park ha infatti dichiarato di aver aggiunto più funzionalità e nuove lingue al suo assistente AI per WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook. Le nuove lingue supportate includono il francese, il tedesco, il portoghese, l’hindi, lo spagnolo e l’italiano. Inoltre, adesso Meta AI è ufficialmente disponibile in 22 paesi, tra cui Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun.

Sebbene l’assistente AI supporti anche l’italiano, è necessario sottolineare che attualmente Meta AI non è ancora disponibine in Italia . L’azienda statunitense ha infatti sospeso i suoi piani per il rilascio del tool nei paesi Ue, a causa delle norme restrittive in materia di privacy.

Meta AI: le novità introdotte

Una delle novità più interessanti di Meta AI è la nuova funzione “Imagine Yourself“, attualmente in versione Beta soltanto negli Stati Uniti. Questa funzionalità utilizza il modello di personalizzazione all’avanguardia di Meta, ovvero il recente Llama 3.1 405B. Il suo funzionamento è molto semplice. Basta infatti iniziare una chat con Meta AI, digitare “Imagine me” e seguire i passaggi indicati. L’utente dovrà inserire un prompt testuale, ad esempio “Immaginami in questa determinata situazione” e a questo punto, basterà scattarsi un selfie e l’intelligenza artificiale farà il resto. Naturalmente è possibile condividere il risultato sui propri account social o sulle app di messaggistica.

L’altra grande novità introdotta su Meta AI è l’implementazione dell’intelligenza artificiale per l’editing creativo di foto. Gli utenti potranno aggiungere o rimuovere oggetti in modo semplice. In alternativa, potranno anche decidere di cambiarli o modificarli. Nell’esempio di Meta, gli utenti potrebbero chiedere “Immagina un gatto che fa snorkeling in una boccia per pesci rossi” e poi decidere di cambiare il gatto con un corgi, digitando “Trasforma il gatto in un corgi”. L’azienda di Menlo Park ha inoltre dichiarato che il mese prossimo verrà reso disponibile il nuovo pulsante “Edit with AI”, che renderà tutto più semplice.

Infine, la società statunitense ha dichiarato che ha iniziato ad implementare una nuova funzionalità che permette di aggiungere le immagini create con Meta AI su Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Al momento, la novità verrà introdotta solo per gli account in lingua inglese, ma presto dovrebbero essere supportate le altre lingue.

Meta AI: Llama 3.1 405B potente come GPT-4 e Claude 3

Le nuove funzionalità introdotte su Meta AI sono basate sul nuovo modello Llama 3.1 405B. Si tratta di un modello open source che, secondo l’azienda statunitense, potrebbe benissimo competere con i modelli più recenti di OpenAI e di Anthropic, ovvero GPT-4 e Claude 3. Llama 405B è in grado di rispondere a domande complesse in modo preciso. Gli utenti possono utilizzarlo anche per scrivere codice più velocemente, ma anche per creare giochi da zero.

Purtroppo, come già anticipato, Meta AI non è disponibile in Italia. Ad oggi non è chiaro se e quando verrà comunicata una data di rilascio ufficiale da parte di Meta.