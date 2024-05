WhatsApp, la novità è arrivata a tutti: come funziona

Un po’ a sorpresa, il team del design software di Meta ha annunciato un’importante novità per WhatsApp: si tratta del quinto grande cambiamento per l’interfaccia utente dal 2011 ad oggi e, in pratica, è la somma di diverse piccole e grandi modifiche effettuate nei mesi scorsi e che, adesso, vengono inglobate in un unico grande update, per tutti in tutto il mondo, sia per iPhone che per Android.

La cosa strana, però, è che questo aggiornamento include tante novità già annunciate e, in alcuni casi, già apparse su alcune app ma, al contrario, non include una novità appena lanciata nell’ultima versione beta. Rispetto a quanto annunciato per le app americane, inoltre, in Italia c’è una funzione che ancora non è arrivata.

WhatsApp: la nuova interfaccia

Le novità della nuova interfaccia 2024 per WhatsApp su Android e su iOS sono principalmente due: lo spostamento della barra di navigazione nella parte bassa dell’app e l’inserimento, al suo posto nella parte alta, di tre filtri per le chat (Tutte, Non lette, Gruppi). Per mostrare i tre filtri, però, è necessario trascinare l’elenco delle chat verso il basso con il dito perché i filtri si trovano sopra la sezione delle chat archiviate.

La barra di navigazione, inoltre, adesso include quattro tasti: Chat, Aggiornamenti, Community e Chiamate. L’unico tasto che necessita una spiegazione è quello sugli Aggiornamenti, che permette l’accesso ad una sezione di WhatsApp dove l’utente trova sia gli aggiornamenti di stato dei suoi contatti sia i canali ai quali è iscritto.

Altre modifiche minori dell’interfaccia riguardano i colori, con un uso molto più moderato del verde, in favore del bianco, alcune animazioni e la nuova area dedicata agli allegati (solo per iOS).

WhatsApp: chiedi all’AI di Meta

A queste modifiche se ne aggiunge un’altra, che in Italia non è però ancora disponibile. Si tratta della barra di ricerca “Ask Meta AI“, posizionata sopra i tre filtri nella parte alta dell’app. In pratica è un chatbot inserito all’interno di WhatsApp, ma al momento è disponibile solo nelle app in inglese.

Non è ancora molto chiaro cosa intende fare Meta con l’intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp: l’azienda parla di Meta AI come di un “personaggio” al quale è possibile fare delle domande per ottenere delle risposte.

Secondo l’help italiano di WhatsApp, infatti, con Meta AI è possibile:

conversare con Meta AI e altri personaggi

chattare con Meta AI nelle chat di gruppo esistenti

fare domande e ricevere consigli utili

parlare di interessi comuni

interagire con i contenuti

creare immagini generate dall’IA nelle chat

WhatsApp: la novità che non c’è

Una delle novità che tutti si aspettavano in questo grande aggiornamento dell’interfaccia utente di WhatsApp, ma che invece non è arrivato, riguarda i canali.

Si tratta della possibilità di filtrare i canali per argomento (politica, economia, sport, etc etc…), al fine di trovarli più facilmente. Questa funzione è apparsa nelle app beta, ma non c’è nell’aggiornamento appena lanciato.

Al momento, quindi, l’unico modo per trovare un canale è tramite il suo nome. Quindi se nel nome del canale non c’è, ad esempio, “politica” o “economia” non possiamo cercarlo per argomento se non conosciamo il nome esatto.

E’ chiaro, tuttavia, che se WhatsApp vorrà dare un impulso ai canali e renderli una funzione importante dell’app, allora dovrà sistemare molto questa parte dell’interfaccia e le funzioni collaterali. Forse proprio per questo i canali non rientrano in questo grande update: meritano un aggiornamento dedicato.