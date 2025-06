Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Meta ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un’importante novità tra le funzionalità della sua suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale: a breve su Meta AI saranno disponibili degli strumenti di editing video generativo.

Una novità molto interessante che permetterà agli utenti di modificare brevi clip video utilizzando semplicemente dei prompt testuali preimpostati per cambiare vari elementi del contenuto in riproduzione. Con questa mossa, dunque, l’azienda di Mark Zuckerberg sfida apertamente Google e OpenAI (e anche le piattaforme specializzate come Captions), accorciando ulteriormente la distanza tra il tool AI proprietario e quello della concorrenza.

Come funziona l’editing AI di Meta

Le funzioni per l’editing AI di Meta sono ancora in fase di sviluppo e gli utenti avranno a disposizione in un primo momento 50 preset per modificare video della durata massima di 10 secondi. Questi preset sono stati sviluppati in collaborazione con diversi creatori di contenuti, in modo da riuscire ad integrarli alla perfezione all’interno dell’app Edits.

Molte le opzioni creative a disposizione degli utenti: si potranno, ad esempio, applicare stili diversi ai video esistenti, modificare l’illuminazione di una clip e, addirittura, sostituire l’abbigliamento del soggetto inquadrato. Una volta terminate le modifiche i video possono essere facilmente condivisi su Facebook e Instagram sia dall’app Edits che da Meta AI, semplificando ulteriormente il flusso di lavoro per i creatori di contenuti e per chiunque voglia cimentarsi nell’editing video.

Oltre a questo, come confermato dall’azienda di Menlo Park, nel corso dell’anno saranno introdotte ulteriori opzioni di personalizzazione, confermando la volontà di continuare a sviluppare e migliorare l’app per renderla sempre più efficiente e raggiungere un pubblico sempre più vasto.

L’arrivo delle funzioni di editing AI, inoltre, sottolinea l’impegno di Meta nel settore della generazione di contenuti visivi, fondamentali sulle varie piattaforme social dell’azienda. Ad esempio, già da qualche tempo Meta AI permette di generare immagini.

Con l’upgrade di queste funzioni anche sui video, l’obiettivo del colosso della tecnologia è incoraggiare i creators a utilizzare per i propri contenuti questi strumenti integrati nativamente su Facebook e Instagram, piuttosto che ripiegare su quelli offerti (magari a pagamento) da aziende terze. Una strategia che mira a tenere gli utenti sulle proprie piattaforme e a consolidare l’ecosistema di prodotti e servizi offerti.

Quando arrivano le nuove funzioni di Meta AI

Come già anticipato l’implementazione di questi nuovi strumenti di editing AI avverrà progressivamente nel corso dei prossimi mesi e riguarderà l’app Meta AI, il sito web Meta.ai e anche Edits.

In un primo momento le funzioni saranno disponibili sono per gli Stati Uniti, ma l’azienda punta a una diffusione a livello globale in tempi ragionevolmente brevi anche se, per adesso, non sono ancora disponibili maggiori informazioni al riguardo.