Meta Quest 4, la prossima generazione di visori VR dell’azienda di Menlo Park potrebbe essere rilasciato nel 2026. Ciò è quanto si apprende da una recente indiscrezione, pubblicata dal sito The Information. La notizia riporta inoltre aggiornamenti per quanto riguarda il possibile arrivo del visore Meta Quest Pro 2, il cui rilascio è invece programmato per il 2027.

Meta Quest 4 e Quest Pro 2: cosa sappiamo

Le informazioni sul successore di Meta Quest 3 (quest’ultimo lanciato a ottobre 2023) non sono molte. Tuttavia, le novità svelate sembrano essere abbastanza interessanti. Meta Quest 4 dovrebbe infatti essere disponibile in due diverse versioni. La prima, il cui nome in codice è “Pismo Low” dovrebbe essere quella standard, mentre la seconda, dal nome in codice “Pismo High“, dovrebbe essere invece il modello premium.

Purtroppo, al momento non sono state condivise ulteriori informazioni sulle possibili specifiche tecniche del visore e le migliorie rispetto alla versione base o ai precedenti modelli. Tuttavia, è probabile che tali notizie vengano svelate poco a poco nei prossimi mesi.

Come accennato in precedenza, oltre al Meta Quest 4 è in arrivo anche un nuovo visore top di gamma, probabilmente il successore di Meta Quest Pro. Dal cui nome in codice è “La Jolla“, questo dispositivo dovrebbe essere uno dei principali competitor di Apple Vision Pro.

Questo visore sembra essere già in fase di sviluppo, ma arriverà comunque un anno dopo Quest 4. Anche in questo caso le notizie in merito sono veramente poche. Secondo precedenti rumor, è probabile che Meta Quest Pro 2 abbia una risoluzione maggiore rispetto all’attuale modello (che ha una risoluzione 1.800×1.920 pixel per occhio).

Meta Quest Ventura: un visore economico in arrivo?

A quanto pare, il report di The Information non ha citato il visore dal nome in codice “Ventura“. Secondo altre indiscrezioni sul web, si dovrebbe trattare di una sorta di versione “lite” dell’attuale Meta Quest 3 (per alcuni il nome ufficiale sarà Meta Quest 3s), per permettere agli utenti di accedere alla tecnologia VR ad un prezzo più accessibile.

Naturalmente, ridurre i costi significa anche ridurre le prestazioni. Infatti, è probabile che il visore abbia una risoluzione minore rispetto a quella del Quest 3. Comunque l’uscita di Quest Ventura dovrebbe essere prevista per il 2024 ma, al momento, tutto sembra tacere.

Fino a quando Meta non annuncerà qualcosa di ufficiale, è bene prendere qualsiasi informazione con le pinze. Le priorità dell’azienda sono leggermente cambiate negli ultimi tempi, con Meta che si concentra maggiormente sull’intelligenza artificiale. Ciò potrebbe anche significare che l’azienda potrebbe decidere di fare dietro front su uno o più visori di cui abbiamo appena parlato, oppure, cosa che capita piuttosto spesso nel settore, cambiare la finestra di lancio e spostare tutto a data da destinarsi.