Fonte foto: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock

Quando Apple ha inaugurato i suoi primi Apple Store all’inizio degli anni Duemila, ha rivoluzionato il concetto di vendita al dettaglio nel settore tecnologico. Non si trattava solo di punti vendita, ma di spazi esperienziali dove provare i prodotti, ricevere assistenza personalizzata e immergersi nel mondo Apple. Con oltre vent’anni di successi alle spalle, gli Apple Store sono diventati un modello iconico di retail tech, imitato da molti ma replicato con successo da pochi. Ora, anche Meta sembra intenzionata a seguire questa strada, con il progetto di lanciare una propria rete di negozi fisici ispirata a quella di Cupertino.

Meta Store, è davvero in arrivo una catena di negozi?

L’idea non nasce dal nulla. Nel 2022 Meta ha aperto il suo primo store fisico presso il campus aziendale di Burlingame, in California. Il Meta Store è stato pensato come uno spazio dove i visitatori potessero provare in prima persona i prodotti del mondo Meta, come i visori per la realtà virtuale Meta Quest o gli occhiali Ray-Ban Meta Smart Glasses.

A questo primo esperimento è seguito il Meta Lab, uno store temporaneo aperto a Los Angeles e focalizzato esclusivamente sulla vendita degli occhiali smart. Quest’ultimo ha rappresentato un banco di prova per valutare la risposta del pubblico e l’efficacia del contatto diretto con il consumatore.

Sulla scia di questi test, Meta starebbe ora preparando un piano molto più ambizioso: una rete di negozi fisici permanente, pensata per rafforzare la propria presenza nel settore hardware e rendere più accessibile e tangibile la sua visione del metaverso.

Secondo un documento interno visionato da Business Insider, testata che ha poi anticipato la notizia, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg starebbe lavorando all’assunzione di personale specializzato nel retail e a una significativa espansione della propria rete di vendita.

Replicare il modello e il successo degli Apple Store è certamente una sfida complessa. Colossi come Microsoft ci hanno provato, ma con risultati altalenanti e spesso temporanei. Meta, però, sembra credere davvero nel potenziale del contatto fisico con il consumatore come leva per dare nuova linfa alla sua proposta tecnologica. Se riuscirà a trasformare questa visione in una rete di store che sia davvero efficace e sostenibile, lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi.

Meta Store: dove e quando aprono i nuovi negozi Meta

Al momento, infatti, non sono stati ancora diffusi dettagli ufficiali sulla localizzazione o sul numero di nuovi negozi Meta in arrivo. Non è arrivato nemmeno un annuncio vero e proprio. Tuttavia, le intenzioni dell’azienda sembrano chiare: creare una rete capillare su scala nazionale o forse internazionale.

L’interesse verso l’espansione retail nasce evidentemente dal buon riscontro ottenuto dai prodotti hardware finora lanciati, in particolare dagli occhiali smart sviluppati in collaborazione con Ray-Ban e dai visori AR/VR.

Con il lancio di una nuova generazione di occhiali smart previsto entro l’anno, la disponibilità di punti vendita fisici potrebbe diventare strategica per rafforzare il legame tra il brand e il pubblico, offrendo un’esperienza diretta e più immersiva.