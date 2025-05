Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Debuttano ufficialmente i nuovi modelli Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4 di Anthropic: ecco tutte le novità, i miglioramenti e come fare a utilizzare subito i nuovi modelli

La concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale diventa sempre più agguerrita. Oltre a Google e OpenAI e in attesa di scoprire le novità di DeepSeek, questa settimana si registra anche la presentazione ufficiale di Claude 4 da parte di Anthropic, azienda che ha ricevuto importanti investimenti da parte di Amazon.

Come prevedibile, si tratta di un deciso passo in avanti rispetto alla generazione precedente. Sul mercato arrivano due modelli: Claude Opus 4, che punta a diventare il modello di codifica più avanzato al mondo, e Claude Sonnet 4, una soluzione pensata per trovare il giusto equilibrio tra le capacità di calcolo e ragionamento, l’efficienza e la capacità di adattarsi a diversi contesti di utilizzo.

Il debutto dei nuovi modelli rappresenta una novità importante per Anthropic. Le aziende attive nel settore dell’AI non si fermano e l’innovazione deve essere continua, con miglioramenti costanti sia nella capacità del modello di ragionare e elaborare dati che per quanto riguarda la sua efficienza. Toccherà a Claude 4 centrare questi obiettivi nel corso dei prossimi mesi.

Claude compie un importante salto generazionale

Secondo quanto affermato da Anthropic nel suo comunicato, i nuovi modelli di Claude “possono analizzare migliaia di fonti di dati, eseguire attività di lunga durata, scrivere contenuti di qualità umana ed eseguire azioni complesse” ed ora puntano a stabilire un “nuovo standard” per il settore.

Come rivelato da Jared Kaplan, responsabile scientifico di Anthropic, e riportato da Cnbc, l’addestramento dei nuovi modelli è iniziato lo scorso anno ed oggi le nuove versioni di Claude sono molto “più efficaci” sia per quanto riguarda la programmazione che come agenti AI, un settore sempre più importante per il futuro. Secondo quanto rivelato da Anthropic, oggi Claude Opus 4 è il “miglior modello di programmazione al mondo”.

Più in generale, l’azienda ha pubblicato una serie di benchmark per evidenziare il salto generazionale registrato dai nuovi modelli con miglioramenti significativi rispetto a Claude Sonnet 3.7 e con anche la capacità di superare soluzioni rivali di Open Ai e Google, che ha da poco presentato una nuova versione di Gemini. Naturalmente, sarà necessario valutare “sul campo” l’efficacia delle nuove versioni di Claude per verificare l’effettivo salto generazione ottenuto da Anthropic con la presentazione dei nuovi modelli.

Quando arrivano i nuovi modelli di Claude

Claude Opus 4 e Sonnet 4 sono già utilizzabili dagli utenti e rappresenta un’alternativa a ChatGPT e Gemini. È possibile accedere a claude.ai per iniziare a sfruttare i nuovi modelli AI. Opus 4, per il momento, è disponibile solo con il piano Pro che costa 180 euro all’anno oppure 18 euro al mese (più IVA) mentre Sonnet 4 è disponibile anche con il piano Free.