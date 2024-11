Fonte foto: Microsoft / YouTube

Microsoft ha stretto una partnership con Meta con l’obiettivo di portare Windows 11 sui visori Meta Quest e, in particolare sui modelli Quest 3 e Quest 3S. In questo modo, sarà possibile utilizzare la realtà espansa per usare Windows, con un’interfaccia adattata. L’utilizzo del sistema operativo potrà avvenire sia utilizzando il cloud che in locale, collegando il visore al proprio computer con Windows 11.

Windows arriva sui visori Meta

Come anticipato da Microsoft in occasione dell’evento Ignite 2024, una delle prossime evoluzioni di Windows è legata alla realtà virtuale e, in particolare, alla possibilità di utilizzare il sistema operativo e tutte le principali app, come il pacchetto Office ad esempio, anche utilizzando un visore, come i Meta Quest 3 e 3S.

Per raggiungere quest’obiettivo, Microsoft metterà a disposizione un’anteprima pubblica della nuova funzione che sarà accessibile a partire dal mese di dicembre (non c’è ancora una data ufficiale di lancio). Per gli utenti ci sarà una doppia possibilità.

Windows 11 sarà utilizzabile tramite Windows 365 Cloud PC e, quindi, sfruttando la versione del sistema utilizzabile tramite cloud, senza avere un PC. Per semplificare l’accesso al servizio, Microsoft ha anche annunciato il lancio (in alcuni mercati) del mini PC Windows 365 Link da utilizzare per usare il sistema operativo in cloud.

In alternativa, sarà possibile collegare il visore a un computer Windows 11, in modo da connettere il sistema operativo al proprio Quest. Questo tipo di connessione, secondo quanto anticipato da Microsoft, richiederà pochi secondi.

Per migliorare l’usabilità di Windows con un visore per la realtà virtuale, Microsoft si prepara a introdurre le Volumetric App ovvero versioni speciali delle app per Windows che possono essere utilizzate in uno spazio tridimensionale e non solo su uno schermo 2D.

La presentazione di queste app è avvenuta lo scorso maggio, in occasione dell’evento Build 2024. L’arrivo di Windows sui visori Meta rappresenta l’occasione giusta per poter iniziare a testare le nuove applicazioni.

Un’occasione per Meta

L’arrivo di Windows 11 sui visori rappresenta un’occasione importante per Meta che, da tempo, tenta di sostenere la diffusione della gamma Quest. Il settore dei visori per la realtà virtuale, come confermato dai risultati deludenti di Apple Vision Pro, non ha ancora ottenuto il successo sperato dalle varie aziende che hanno scelto di puntare su questa tecnologia.

Per incrementare le potenzialità dei suoi visori, quindi, Meta punta su Windows e sulla possibilità di rendere i modelli della gamma Quest utili anche per la produttività e non solo nel settore dell’intrattenimento. In questo modo, l’azienda punta a espandere il suo raggio d’azione e incrementare la potenzialità dei prodotti Quest.